Novità Gmail: è partito il conto alla rovescia

Dall’8 febbraio cambia l’interfaccia utente di Gmail e debutta la visualizzazione integrata per passare con facilità da un servizio all’altro.

Sarà un periodo di importanti cambiamenti per Gmail. Google si appresta infatti a cambiare l’interfaccia utente e a introdurre alcune importanti novità in termini di opzioni. A partire dall’8 febbraio, per il servizio di e-mail utilizzato da 1,8 miliardi di persone nel mondo comincerà il rollout globale della nuova versione. L’obiettivo è quello di renderlo definitivo entro l’inizio della prossima estate, al posto della vecchia edizione. Quando verrà abilitato, il nuovo menu di navigazione consentirà agli utenti di passare facilmente dalla posta in arrivo a conversazioni importanti e partecipare a riunioni, senza dover passare da una scheda all’altra o aprire una nuova finestra.

Come cambia Gmail

Google ha deciso di rinnovare il suo servizio mail proprio per renderlo sempre più semplice da usare. Da questo punto di vista l’azienda di Mountain View ha pensato di facilitare l’esperienza agli utenti integrando in una bara laterale le varie applicazioni web come Gmail, Chat e Meet, rappresentate da icone, in maniera tale da rendere più comodo il doversi spostare tra di loro. Le chat, invece, verranno posizionate in basso, sempre all’interno della stessa barra. Tutto invariato, a parte qualche piccolo ritocco estetico, sulla parte destra dell’interfaccia utente, che rimarrà dunque tale e quale a quella attuale, anche se cambierà nei contenuti ovviamente a seconda dell’applicazione selezionata.

Altra importante novità è costituita dalle cosiddette “bolle di notifica”: in parole povere, le notifiche verranno racchiuse in bolle simili a quelle di Facebook Messenger nella parte inferiore del nuovo pannello di sinistra, in modo da poter tornare rapidamente alle chat recenti invece di passare al setaccio le conversazioni complete.

In questo modo Google è convinta che l’attenzione degli utenti non verrà distratta da altre attività. Gli utenti possono visualizzare un elenco completo di conversazioni in Chat e Spaces in un’unica schermata per una navigazione più semplice e un coinvolgimento più rapido. La nuova interfaccia sarà resa disponibile la prossima settimana, con un pop-up che apparirà sullo schermo quando si accederà a Gmail per segnalare la possibilità di implementare la nuova esperienza di navigazione semplificata per gli utenti. Per i primi tempi, comunque, sarà possibile tornare all’interfaccia precedente.