Facebook Messenger da record: 5 miliardi di installazioni

Massimo Reina,

Messenger, l’applicazione stand-alone e piattaforma di messaggistica istantanea o videochat per iOS e Android di Facebook diventa una delle più scaricate dal Play Store per il sistema operativo mobile più diffuso al mondo. Con cinque miliardi di installazioni, Facebook Messenger entra dunque di diritto nell’Olimpo delle app più diffuse e amate dagli utenti, anche italiani.

L’evoluzione di Messenger

D’altronde Facebook, non solo è il social più frequentato, con oltre 36,7 milioni di nostri concittadini, ma è anche quello nel quale questi ultimi trascorrono più tempo. A dicembre, per esempio, la presenza sulla piattaforma da parte di utenti italiani ha sfiorato le dodici ore al mese per persona. Complice di tale successo sicuramente il già citato Messenger, che soprattutto da quando ha introdotto novità importanti come le Rooms, che tra le altre cose permettono a un massimo di 50 persone di vedersi durante una videochiamata.

Il tutto senza limiti di tempo e la necessità di avere un account Facebook per entrare in una stanza, è riuscita a ritagliarsi uno spazio sempre più importanti tra le abitudini dei consumatori. Analoga importanza per la crescita di Messenger l’ha avuta sicuramente “l’unione delle impostazioni” con Instagram, che oltre alla possibilità di controllare e gestire da Instagram i messaggi di Messenger e viceversa, ha dato agli utenti di Instagram quella di poter godere della grafica e delle funzionalità di Messenger, inclusa la possibilità di effettuare videochiamate, ma anche la personalizzazione dei temi delle chat, emoji personalizzate, effetti per i messaggi e nuove reazioni.



Infine, occhio alle prossime novità, che potrebbero accrescere ulteriormente la diffusione dell’app e del servizio: l’azienda di Mark Zuckerberg ha già annunciato le Live Audio Rooms, che dovrebbero essere disponibili per tutti sull’applicazione di Facebook entro questa estate. Le Stanze audio in diretta avranno spazi di dialogo vocali dove gli utenti potranno condividere le proprie idee e conoscenze con un nuovo pubblico, creando un forum di discussione senza l’ulteriore pressione di essere davanti alla telecamera e perfino monetizzare.