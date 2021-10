Space Shelter, un gioco Google per imparare a navigare sicuri

Realizzato insieme a Euroconsumers, il nuovo web game di Google che serve ad aiutare le persone a imparare a navigare sul web in modo sicuro.

Google ed Euroconsumers, la rete di Organizzazioni di Consumatori che comprende Altroconsumo in Italia e le corrispettive in Spagna (Ocu), Belgio (Test-Achats) e Portogallo (DecoProteste), lanciano Space Shelter, un nuovo web game ideato per aiutare le persone a imparare a navigare sul web in modo sicuro mentre si divertono, in vista del mese europeo della Cybersecurity che si tiene ogni anno a ottobre. Questo, infatti, è solo il primo di diversi annunci che Google presenterà ne i prossimi giorni sul tema della sicurezza online.

Google Space Shelter: imparare divertendosi

Dopo un anno di accelerazione tecnologica guidata dalla pandemia e minacce alla sicurezza di alto profilo, questo lavoro ha acquisito maggiore urgenza. Ogni giorno, Google blocca automaticamente più di 100 milioni di tentativi di phishing; Google Foto cripta 4 miliardi di foto, e Google Play Protect esegue scansioni di sicurezza su 100 miliardi di applicazioni installate. Spiega l’azienda di Mountain View in una nota: “Controlliamo 900 milioni di password ogni giorno e proteggiamo automaticamente più di 4 miliardi di dispositivi con la nostra tecnologia Navigazione Sicura”.

Tuttavia, una parte fondamentale del rendere il web più sicuro passa dall’insegnamento delle buone abitudini digitali.

Google lavora direttamente con esperti ed educatori per aiutare le persone a stabilire dei limiti e ad usare la tecnologia in un modo che sia giusto per loro e per le proprie famiglie. È questo l’obiettivo della seguente iniziativa, e lo scopo al centro della nostra partnership con Euroconsumers. Non c’è motivo per cui il lavoro non possa essere anche divertente. Da qui l’idea di un videogame dove interpretare un astronauta che deve fare attenzione agli ostacoli inaspettati e agli alieni, per aiutare persone di tutte le età a mettere alla prova le proprie abilità e a impararne di nuove.

L’avatar che rappresenta l’utente deve passare attraverso una serie di cinque mini-giochi prima di attraccare definitivamente alla loro destinazione: la base Space Shelter. Durante il loro tragitto, scopriranno gli elementi che rendono un account sicuro online, dall’uso di un gestore di password alla comprensione dell’autenticazione a più fattori e alle impostazioni della privacy.