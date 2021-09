Google Ricerca, il tema scuro sta per arrivare per tutti

Il tema scuro del famoso motore di ricerca desktop di Google sarà disponibile entro qualche settimana pergli utenti di tutto il mondo.

Google ha rivelato che la modalità Dark del suo motore di ricerca su desktop è in distribuzione e presto sarà disponibile per tutti gli utenti nel mondo. Il più diffuso motore di ricerca del pianeta si tingerà dunque di scuro, dopo mesi di test. L’annuncio è arrivato sul forum di supporto ufficiale da una dipendente della stessa società, il Product Support Manager Hung F., che ha pure svelato come la distribuzione dovrebbe completarsi nel corso delle prossime settimane.

Google, la Dark Mode per il motore di Ricerca

Quando il nuovo tema sarà disponibile, all’utente che si collegherà alla pagina del noto more di ricerca apparirà un messaggio di notifica, in alto, che lo avviserà della nuova opzione per settare la schermata con un tono di colore scuro al posto di quella classica bianca. A quel punto potrà decidere se attivarla o meno con un semplice click. In caso contrario, sarà possibile farlo in un secondo momento, aprendo il menu delle impostazioni disponibile cliccando sull’apposita icona dell’ingranaggio in alto a destra.