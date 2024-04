Notebook da 14 pollici a meno di 200€: ecco la promo pazza HP!

Chi è in cerca di un notebook per studio e svago, spesso ha la sola necessità di accedere al web. Per questa ragione, optare per un notebook da 14 pollici con sistema operativo ChromeOS di Google, potrebbe essere la scelta giusta. Grazie alle ottime caratteristiche tecniche del notebook HP in sconto, questo Chromebook è oggi una delle macchine più convenienti che si possano acquistare. Costa solo 199,99€ ed è scontato su Amazon del 13%! Un’offerta da non lasciarsi scappare!

Semplicità d’uso e velocità: ecco il notebook da 14 pollici HP con ChromeOS

In un mondo dominato da Windows e macOS, ChromeOS si pone come validissima alternativa ai due sistemi di Microsoft ed Appple. Si tratta di un sistema operativo sviluppato da Google e pensato specificatamente per notebook: è perfetto per sfruttare tutti i servizi dell’azienda oltre che ai servizi terzi accessibili via web e via app su PlayStore.

Il Chromebook HP di cui vi parliamo oggi è un notebook HP con display FullHD da 14 pollici: perfetto per essere trasportato ogni giorno in borsa e davvero ottimo per la consultazione web oltre che per la fruizione di contenuti multimediali.

Oltre al disco SSD da 64 GB, questo notebook da 14 pollici offre ben 100 GB di archiviazione Google One per un anno: la vera vocazione del prodotto è infatti quella di sfruttare il cloud di Google per immagazzinare i propri file più importanti.

Chi ha bisogno di questo notebook? Solitamente chi è abituato ad utilizzare il PC per consultazione o scrittura o chi, per esempio, ha bisogno di una macchina valida da utilizzare in movimento, ma utilizza un PC fisso tradizionale quando si trova a casa o in ufficio a lavoro. Visto il prezzo esiguo, è uno di quei prodotti che inoltre i tech addicted dovrebbero assolutamente avere.

Acquista subito il notebook da 14 pollici HP basato su ChromeOS. Oggi è in super sconto Amazon del 13%: costa solo 199,99€! Questa si che è una di quelle offerte da cogliere al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.