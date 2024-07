Pixel 9 Pro XL vs Pixel 8 Pro: il confronto fotografico

Pixel 9 arriverà a breve, verrà svelato ufficialmente il prossimo 13 agosto con l’evento Made by Google. Nel corso delle ultime settimane, ovviamente, non sono mancati rumor, voci di corridoio e addirittura veri e propri hands on, nel senso più letterale del termine. Oggi ne arriva un altro, molto interessante, in quanto possiamo vedere l’ammiraglia della linea 9, il Pixel Pro XL vicino all’ammiraglia dello scorso anno, ovvero il Pixel 8 Pro.

Questa interessante comparazione ci arriva grazie all’utente Tik Tok pixo_unpacking, un altro insider ben informato, che negli ultimi mesi ci ha sempre preso con le sue voci di corridoio. I due telefoni sono superficialmente molto simili, con un bel nero opaco, ma qui finiscono le similitudini. Su Pixel 9 Pro XL troviamo angoli molto più arrotondati, proprio come implementato per la prima volta su Pixel 8a. Anche i bordi laterali sono piatti, avvicinandosi di più alle forme di iPhone rispetto alle ultime iterazioni del Pixel. Poi c’è anche il nuovo design della barra della fotocamera. Ha una finitura opaca, finalmente, ma non arriva più ai bordi del telefono.

Se volete conoscere tutto su Pixel 9 Pro XL il link giusto da seguire è questo. Se invece volete dare uno sguardo al nuovo colore rosa shocking di Pixel 9, dovete andare qui.