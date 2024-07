Pixel 9 Pro XL: è pro in tutto, svelate le specifiche tecniche

Manca ormai solo un mese al grande evento Made by Google del 13 agosto, dove il colosso di Mountain View presenterà ufficialmente la sua nuova linea di smartphone Pixel 9. Grazie a un’ondata di rumor, leak e indiscrezioni, abbiamo già un’idea piuttosto precisa di cosa aspettarci da questi nuovi dispositivi. Prezzo, ahinoi, compreso. Grazie ad un hands on postato sul forum XDA sappiamo cosa realisticamente troveremo sotto la scocca di Pixel 9 Pro XL, oltre alla nuova CPU Tensor realizzata dalle fonderie Samsung.

Questo nuovo hands on segue un altro dello scorso aprile in cui era visibile un Pixel 9 dotato di 16GB di RAM 128 GB di spazio di archiviazione. Informazione decisamente interessante visto che per la prima volta un dispositivo della linea Pixel è dotato di 16GB di RAM invece che dei soliti 12GB. Questo nuovo “provato” mostra un altro Pixel, sempre con 16 GB di RAM ma questa volta con ben 256 GB di spazio d’archiviazione. E’ quindi un ulteriore conferma del rumor precedente, quello in cui abbiamo scoperto i prezzi non proprio popolari della linea Pixel 9. Senza dimenticare poi che molto probabilmente i 16 GB di RAM verranno implementati su tutta la prossima uscita. Supposizioni a parte, leggendo il post di XDA siamo venuti a sapere anche quale sarà il modem presente nel dispositivo: un Exynos 5400, più evoluto e performante rispetto all’Exynos 5300 presente su Pixel 8. Questo modem utilizza lo standard 3GPP Release 17 standard, con una portata massima di 14.79Gbps. Da ultimo abbiamo scoperto anche il processo costruttivo del modem, 4nm, lo stesso del chip Tensor G4, che è il cuore di Pixel 9.