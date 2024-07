Pixel 9, se il prezzo è questo, non è quello giusto!

Tutta la nuova linea Pixel 9 verrà svelata ufficialmente tra un mese, in occasione dell’evento Made by Google del 13 direttamente dal quartier generale di Mountain View. Rumor, leak e voci di corridoio ci hanno raccontato con buon anticipo come saranno i nuovi dispositivi, solo una cosa era sino ad oggi avvolta nel mistero: il prezzo. I soliti ben infornati francesi di Dealabs hanno avuto accesso ai costi di tutta la line dei nuovi dispositivi Pixel, e, come si dice in questi casi, il prezzo non è quello giusto, ben più alto di quello di Pixel 8.

Il prezzo di partenza è di 899 euro, 100 euro di più rispetto al prezzo attuale di Pixel 8 sullo store ufficiale Google. Ecco nel dettaglio i costi di tutta la linea:

Pixel 9

128 GB: €899 nei colori Ossidiana (Volcanic Black), Porcellana, Cosmo e Mojito.

€899 nei colori Ossidiana (Volcanic Black), Porcellana, Cosmo e Mojito. 256 GB: €999 nei colori Ossidian, Porcellana, Cosmo e Mojito.

Google Pixel 9 Pro

128 GB: €1,099 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa.

€1,099 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa. 256 GB: €1,199 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa.

€1,199 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa. 512 GB: €1,329 nei colori Ossidiana e Nocciola.

Google Pixel 9 Pro XL

128 GB: €1,199 nei colori Ossidiana, Porcellana e Nocciola.

€1,199 nei colori Ossidiana, Porcellana e Nocciola. 256 GB: €1,299 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa.

€1,299 nei colori Ossidiana, Porcellana, Nocciola e Rosa. 512 GB: €1,429 nei colori Ossidiana, Porcellana e Nocciola.

€1,429 nei colori Ossidiana, Porcellana e Nocciola. 1TB: €1,689 Ossidiana

Google Pixel 9 Pro Fold

256 GB: €1,899 nei colori Ossidiana e Porcellana.

€1,899 nei colori Ossidiana e Porcellana. 512 GB: €2,029 nei colori Ossidiana e Porcellana.

Il prezzo di Pixel 9 “base” è quindi aumentato di 100 euro rispetto a quello di Pixel 8. L’altra faccia della medaglia è che Pixel 9 Pro costerà quanto Pixel 8 Pro. 1,099 euro era lo scorso anno e 1099 euro sono rimasti.