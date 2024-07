Pixel 9 rosa, ora c'è il video con lo schermo acceso!

Ieri lo avevamo visto in foto, oggi Pixel 9 rosa shocking viene mostrato anche in video come promesso dal super leaker e sviluppatore algerino Hani Mohamed Bioud. Tutta la nuova serie Pixel 9 verrà svelata il prossimo agosto, giorno in cui scopriremo anche quando verrà immessa sul mercato. Ad oggi la data più probabile è un generico autunno e nulla di più. Di conseguenza vedere un Pixel 9 in “carne ed ossa” e non sotto forma di foto trafugate e render è qualcosa di davvero insolito. Il telefono che compare nel video potrebbe essere un prototipo in fase di test finale, oppure un’unità di pre-release quasi pronta per la vendita. Al momento non è possibile saperlo, anche se Hani Mohamed Bioud nel video usa il plurale parlando del telefono. Che siano già arrivati i dispositivi per la vendita?

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024

Ma questo non è l’unico video che mostra Pixel 9. L’utente TikTok reparation_mobile23 lo mostra brevemente anche acceso, segno che quello che abbiamo visto, spento, nel video di Hani Mohamed Bioud non era un semplice prototipo vuoto, ma un dispositivo funzionante al 1oo%.

Il 13 agosto si avvicina sempre di più, e se rumor, leak e voci di corridoio continueranno ad arrivare con questa frequenza, l’evento Google di mezza estate sarà praticamente senza sorprese. E’ recente la voce che lo schermo dei Pixel sarà lo stesso di iPhone 16 Pro, un pannello quindi Super Premium. Speriamo sempre in un one more thing a fine keynote, sperando che il 12 agosto non venga rivelato da qualche insider gola profonda!