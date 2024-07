Pixel 9, in arrivo un bel rosa shocking?

Manca poco più di un mese all’evento Google di agosto, in cui vedremo il futuro prossimo della linea Pixel e Android, ma nel frattempo leak e voci di corridoio continuano a scorrere incessantemente. Questa volta tocca ad una colore davvero particolare e tutto sommato inedito, un Pixel 9 rosa shocking che è apparso ieri tra le mani di Hani Mohamed Bioud in Algeria, con tanto di memoria da 256 giga. Il colore rientra tra quelli presunti svelati per vie traverse lo scorso mese di maggio, un peonia davvero particolare.

Un colore così sgargiante non è un unicum per i Pixel, anche i precedenti modelli avevano colori particolari, come menta, celeste e porcellana. Al momento, l’unica cosa certa riguardo i nuovi Pixel è che verranno svelati in dettaglio il 13 agosto in occasione del nuovo keynote Google, dove conosceremo finalmente anche la data di uscita, che al momento è solo un generico autunno. E’ notizia di ieri che molto realisticamente i Pixel 9 avranno un display Super Premium, lo stesso adottato da iPhone 16 Pro, superiore a quello di Samsung S24, segno questo della voglia della casa di Mountain View di competere anche sulle specifiche secche e non solo su prestazioni e ottimizzazioni con gli altri giganti de settore. Hani Mohamed Bioud ha promesso altri leak in giornata. Se così fosse saremo pronti a riportarli per cercare di avere più informazioni possibili sulla nuova linea di smartphone di Google.