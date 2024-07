Google Pixel 9 e iPhone 16 Pro avranno lo stesso schermo Oled

I telefoni Pixel di Google non sono mai stati troppo all’avanguardia per quanto riguarda l’utilizzo delle specifiche tecniche più recenti e performanti, a Mountain View pensano che l’ottimizzazione possa fare più differenza delle specifiche secche. Sembra però che la situazione possa cambiare in alcuni ambiti. Dopo il debutto dei display Super Actua su Pixel 8 Pro, un deciso passo avanti rispetto agli schermi implementati precedentemente, sembra proprio che Google starebbe pensando di utilizzare nella serie Pixel 9 lo stesso display OLED Samsung che Apple monterà sull’iPhone 16 Pro. Uno schermo quindi Oled di ultimissima generazione dai valori Super Premium.

Secondo indiscrezioni provenienti da ET News, Google è pronta a dotare la serie Pixel 9 di pannelli OLED M14 di ultima generazione, prodotti da Samsung. Questi nuovi display offriranno una qualità superiore rispetto agli OLED M13 attualmente utilizzati sui Galaxy S24 di Samsung. La stessa fonte riporta che Samsung fornirà questi innovativi pannelli a Google non solo per la serie Pixel 9, ma anche per il prossimo Pixel Fold 2. E come scritto in apertura molto realisticamente anche per iPhone 16 Pro. Non ci sono conferme, ma questo rumor sembra estremamente plausibile vista l’evoluzione a livello tecnico dell’ultima generazione Pixel. Manca comunque (relativamente) poco al debutto ufficiale della nuova linea di dispositivi Pixel. Il 13 agosto, con buon anticipo rispetto alle edizioni passate, sapremo tutto sui prossimi Pixel e le evoluzioni di Android. Noi ovviamente continueremo a seguire tutti i rumor e le voci di corridoio che usciranno da qui ad agosto.