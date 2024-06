Pixel 9, arriva il teaser ufficiale dopo il reveal della data del nuovo evento Google

Ieri abbiamo avuto la certezza che l’evento in cui verranno mostrato i nuovi dispositivi della famiglia Pixel, Android 15 e molto altro (qualcuno ha detto Gemini?) si terrà il prossimo 9 agosto direttamente da casa Google a Mountain View, California. Per rendere ancor più chiaro che il grande protagonista della conferenza sarà il nuovo smartphone Pixel 9, Google ha da poco pubblicato un teaser che mostra, se così possiamo dire, le forme, confermando però i rumor delle passate settimane.

Questa nuova conferenza arriva decisamente in anticipo rispetto a quella dello scorso anno, tenutasi a New York in ottobre. Segno questo che, complice l’hype per l’avvento dell’intelligenza artificiale, la comunicazione deve iniziare molto presto per iniziare a conquistare vecchi e potenziali clienti quanto prima. In tal senso Apple sarà l’ultima a mostrare i nuovi dispositivi con il classico keynote di settembre. Il focus sarà sui Pixel ovviamente, in tal senso scopriremo se davvero vedremo un Pixel 9 XL ma sarà anche l’occasione per capire come sta andando la totale integrazione tra l’intelligenza artificiale Gemini e i dispositivi (e di ieri la notizia che Gemini è ora disponibile per gli utenti paganti nell’infrastruttura Workspace) vista l’unione a livello aziendale delle divisioni Platform&Devices, software e hardware quindi a stretto contatto. L’evento avrà inizio alle 10 ora del Pacifico, le 19 ora italiana. Inutile dire che lo seguiremo con grande attenzione, scrivendo nel dettaglio su ogni dispositivo e funzionalità.