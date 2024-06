Arriva la barra laterale dell'intelligenza artificiale Gemini in Google Workspace

A Mountain View lo avevano annunciato durante il recente keynote I/O 2024 e finalmente ora è disponibile per tutti. Per tutti gli utenti paganti di Google però. Gemini è ora integrata nelle app Workspace, e potrà essere utilizzata per lavorare al meglio con Gmail, Fogli, Presentazioni e anche ovviamente Drive. Per potere usufruire delle potenzialità di Gemini 1.5 Pro bisogna essere utente Business o Enterprise di Google Workspace, avere un account Gemini Education o Education Premium o come ultima istanza aver sottoscritto un account Google One AI Premium. Bisogna pagare quindi.

Gemini nel pannello laterale può essere utilizzata per migliorare il flusso di lavoro potendo essere d’aiuto in diversi campi:

Documenti : Gemini può scrivere e perfezionare i contenuti, riassumere informazioni, trovare spunti, creare contenuti basati su altri file e molto altro ancora.

: Gemini può scrivere e perfezionare i contenuti, riassumere informazioni, trovare spunti, creare contenuti basati su altri file e molto altro ancora. Presentazioni : Gemini può Gemini può generare nuove diapositive, generare immagini personalizzate, riepilogare presentazioni e altre attività.

: Gemini può Gemini può generare nuove diapositive, generare immagini personalizzate, riepilogare presentazioni e altre attività. Fogli : Direttamente dal pannello laterale è possibile creare rapidamente tabelle, generare formule e chiedere come completare determinati task..

: Direttamente dal pannello laterale è possibile creare rapidamente tabelle, generare formule e chiedere come completare determinati task.. Drive : Gemini può riassumere uno o più documenti, ottenere informazioni rapide su un progetto o approfondire un argomento senza dover cercare e sfogliare numerosi documenti.

: Gemini può riassumere uno o più documenti, ottenere informazioni rapide su un progetto o approfondire un argomento senza dover cercare e sfogliare numerosi documenti. Gmail: Gemini può riassumere una o più email, generare e suggerire risposte, e lavorare di concerto con Drive.

Le funzionalità di riassumere le email è disponibile anche per iOS, e appare solo quando la mail ha almeno due risposte, con i pop up di Gemini che appare dal basso, al posto del pannello laterale. Anche qui questa nuova possibilità è disponibile solo per gli utenti paganti.