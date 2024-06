Pixel 9 e Pixel Watch 3: verranno svelati il 9 agosto direttamente da casa Google

Questa mattina abbiamo scoperto, grazie al solito fortuito leak, quando ci sarà l’evento Samsung Unpacked in cui verranno svelati i nuovi dispositivi come il Galaxy Fold 6 e lo Z Flip 6. Ora però sappiamo che la “contromossa” di Google, dove vedremo Pixel 9 e Pixel Watch 3 e decisamente altro, si terrà poco dopo, ad agosto, molto prima rispetto al solito (lo scorso anno si è tenuto ad ottobre a New York), anticipando quindi il keynote Apple di settembre. Pare proprio che per i tre big del settore, complice l’arrivo dell’intelligenza artificiale, sarà un fine anno senza esclusione di colpi.

Made by Google 2024 sarà l’occasione in cui Google presenterà, direttamente dal quartier generale di Mountain View, California, tutti i nuovi dispositivi della famiglia Pixel (ci sarà davvero una versione XL di Pixel 9?), la loro integrazione con l’intelligenza artificiale e ovviamente tutto sulla nuova release di Android 15, attualmente in fase beta. L’evento avrà inizio alle 10 ora del Pacifico, le 19 ora italiana. Inutile dire che lo seguiremo con grande attenzione, scrivendo nel dettaglio su ogni dispositivo e funzionalità.