Galaxy Unpacked 2024: finalmente sappiamo quando si terrà

Tanto tuono che piovve, potremmo dire. Alla fine l’ennesimo leak ha confermato quello che era un vero e proprio segreto di Pulcinella. Il prossimo Samsung Galaxy Unpacked, evento in cui verranno annunciate le prossime novità della casa coreana, si terrà il prossimo 10 luglio. La conferma arriva, come al solito, dall’ennesima immagine promozionale di un gestore telefonico, olandese in questo caso, che ha svelato per errore la data prima dell’annuncio ufficiale Samsung.

Secondo l’insider Anthony verranno mostrati tutti i nuovi dispositivi, oggetti in queste ultime settimane di una serie infinita di leak e voci di corridoio. Stiamo parlando di Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy Buds3, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Ring e anche la nuova personalizzazione dell’interfaccia Samsung One UI 6.1.1 su base Android.

Manca praticamente il dove e a che ora. Riguardo il dove le voci di corridoio puntano tutte su Parigi, mentre l’orario dovrebbe essere quello delle 15 italiane. Al momento il tweet di Evan Blass che parlava proprio dell’orario d’inizio dell’evento è stato rimosso, segno forse che l’ora è proprio quella.

Se volete sapere tutto sui nuovi foldable Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 il link giusto da seguire è questo, se invece non conoscete il nuovo anello smart della casa coreana, tutte le sue funzionalità e il prezzo dovete fiondarvi qui. Inutile dire che seguiremo l’evento con grande attenzione, riportando tutte le notizie ufficiali di questo importante keynote Samsung.