Galaxy Ring: a cosa serve e quando arriva l'anello smart di Samsung

Galaxy Ring è un nuovo dispositivo Samsung, un wearable capace di funzionalità avanzate di monitoraggio della salute. E’ stato presentato per la prima volta al passato Galaxy Unpacked di gennaio, e crediamo proprio lo rivedremo al prossimo Unpacked di luglio. Nel corso di questi mesi, dopo esser riapparso alla fiera tech MWC di Barcellona a febbraio, si sono susseguite numerose voci di corridoio e rumour. Facciamo il punto su quello che oggi sappiamo di Galaxy Ring.

Monitoraggio completo

Galaxy Ring vanterà diversi sensori per il monitoraggio della salute, tra cui probabilmente un sensore ECG e un sensore per le misurazioni del flusso sanguigno, come riportato da ETNews. Monitorerà anche la qualità del sonno di chi lo indossa. Per il tracciamento del benessere, sembra che Samsung voglia che Galaxy Ring integri i dati sulla salute dagli smartwatch Galaxy, non li sostituisca. Questa è una questione importante visto che il prezzo, secondo i recenti rumour, non è particolarmente popolare, di conseguenza la scelta tra uno smartwatch e un anello smart potrebbe pendere a favore del primo. Il nuovo anello smart di Samsung, stando alle indiscrezioni di Yogesh Brar, potrebbe avere un prezzo non propriamente accessibile.

Si ipotizza un costo che oscilli tra i 300 e i 350 dollari per il mercato americano, mentre per l’India il prezzo potrebbe salire ancora di più, arrivando a circa 35.000 rupie, che equivalgono a circa 387 euro al cambio attuale. Un costo elevato soprattutto se paragonato a quello attuale di Galaxy Watch 6, 319 euro. Un’altra nuova funzionalità che troverà spazio nell’anello è quella chiamata Booster Cards, che pare invierà agli utenti informazioni sul benessere durante il giorno per incoraggiare abitudini sane. Booster Cards si baserà anche su una serie di parametri di salute come frequenza cardiaca a riposo, qualità del sonno, livelli di stress e altro.

Sappiamo anche che Galaxy Ring funzionerà di concerto con l’app Samsung Food, fornendo potenzialmente consigli per mangiare in modo sano e corretto in base agli obiettivi di fitness. Inoltre supporterà il monitoraggio della fertilità e del ciclo mestruale. In base alla certificazione FCC scovata da mysmartprice l’ autonomia di Galaxy Ring varia a seconda della taglia: taglie 5, 6 e 7: 17 mAh, taglie 8, 9, 10 e 11: 18,5 mAh, mentre la taglia più grande 12 avrà una batteria da 22,5 mAh.

Queste misure si allineano a quelle di altri anelli smart come Oura Ring Gen 3 e Ultrahuman Ring Air.Oltre a questo, il report rivela che Galaxy Ring sarà disponibile in nero e supporterà Bluetooth LE e Bluetooth 5.4.Quando sarà disponibile quindi Samsung Galaxy Ring? Se verrà confermata la nuova presentazione all’evento Unpacked di luglio è lecito pensare che la commercializzazione possa iniziare per il mese di agosto, ad oggi questa è la data ipotetica più realistica. E sarà possibile acquistarlo di tre colori, nero, oro e argento.