Android Auto si aggiorna: versione 14.1 Beta e novità sui giochi

La versione 14.1 Beta di Android Auto segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del sistema di infotainment auto di Google, combinando funzionalità pratiche e d’intrattenimento per migliorare l’esperienza di guida. L’aggiornamento, attualmente disponibile nel canale Beta, non include un changelog dettagliato, una scelta ormai comune per il colosso di Mountain View. Gli utenti dovranno esplorare autonomamente l’app per scoprire le novità, che potrebbero riguardare miglioramenti alla stabilità e correzioni di bug.

Google Gemini all’orizzonte

Tra le innovazioni più attese, spicca l’integrazione di Google Gemini, il nuovo assistente virtuale progettato per sostituire Google Assistant. Questa transizione, anticipata da segnali precedenti, promette di rivoluzionare l’interazione in auto grazie a un’intelligenza artificiale avanzata, capace di offrire interazioni più naturali e personalizzate.

Gaming in auto: una realtà sempre più concreta

Con la precedente versione 13.9, alcuni automobilisti hanno già avuto modo di provare i giochi Android Auto, disponibili esclusivamente a veicolo fermo. Titoli come Beach Buggy Racing, Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga e Angry Birds 2 sono accessibili grazie a un’implementazione lato server. L’interfaccia è stata ottimizzata per l’ambiente auto, con controlli touch intuitivi e, in alcuni casi, la possibilità di utilizzare il movimento del dispositivo per il controllo. Un pulsante “Esci” ben visibile consente di tornare rapidamente alle funzionalità di navigazione.

Come accedere alle nuove funzionalità

Gli utenti interessati possono scaricare la versione 14.1 Beta di Android Auto dal portale APKMirror. In alternativa, è possibile attendere il rilascio della versione stabile sul Google Play Store, dove l’app viene aggiornata regolarmente. Con questo aggiornamento, Android Auto si conferma come una piattaforma completa per l’intrattenimento e la produttività durante i viaggi, mantenendo sempre la sicurezza del guidatore al centro delle sue priorità.