Google potenzia NotebookLM con la ricerca web integrata

Perché scegliere NotebookLM per le tue ricerche? Il rivoluzionario AI-powered notebook di Google introduce Discover Sources, una funzione di ricerca web integrata che semplifica la gestione delle informazioni e migliora la produttività.

Questo strumento consente di lavorare su contenuti personali come PDF, Google Docs, Slides e siti web. Grazie alla nuova funzione, gli utenti possono descrivere un argomento di interesse e ottenere in pochi secondi un’analisi di centinaia di fonti online, selezionando fino a 10 risultati rilevanti. Ogni fonte viene accompagnata da un riassunto annotato che ne evidenzia l’importanza rispetto al tema trattato. Con un semplice clic, le fonti possono essere aggiunte al notebook, integrandosi nel progetto di ricerca.

Accedere a Discover Sources è semplice: basta visitare notebooklm.google.com, aprire un notebook, selezionare il pannello delle fonti e cliccare su “Discover”. Da qui, è possibile descrivere l’argomento di interesse e avviare la ricerca.

L’aggiornamento si affianca ad altre funzionalità introdotte recentemente, come il supporto ai video di YouTube e Audio Overview, che permette di trasformare documenti e presentazioni in briefing audio narrati dall’AI, facilmente condivisibili.

NotebookLM è progettato per soddisfare le esigenze di utenti individuali e organizzazioni, con opzioni dedicate per ambienti EDU o enterprise. Gli amministratori di Google Workspace possono attivare lo strumento a livello di dominio, rendendolo disponibile per team o istituzioni educative.

Nonostante sia ancora poco conosciuto, NotebookLM si distingue sempre più come uno strumento essenziale per studenti, scrittori e analisti. Con funzionalità come Discover Sources, si afferma come un alleato indispensabile per la gestione di ricerche complesse.