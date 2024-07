Pixel 9: avrà lo schermo più luminoso migliore di quello di S24

La linea Pixel 9 debutterà tra pochi giorni, in occasione dell’evento Made by Google del 13 agosto che si terrà nel quartier generale di Mountain View. In queste ultime settimane abbiamo praticamente imparato a conoscere Pixel 9 in ogni dettaglio, grazie a numerosi rumor e voci di corridoio. Sapevate che sarà disponibile anche in un bel rosa shocking? O che finalmente dovrebbe esser dotato di lo scanner di impronte digitali ultrasonico? Ma se volete conoscere tutto sull’ammiraglia Pixel 9 Pro XL il link giusto da seguire è questo. A tutte queste informazioni se ne aggiunge un’altra molto importante, non solo come dato tecnico in se, ma anche perché segna una piccola rivoluzione in casa Google.

I Google Pixel non sono mai stati dei mostri sacri delle specifiche tecniche, ma sembra che Google stia cambiando marcia. Dopo aver utilizzato gli ottimi display Super Actua in Pixel 8 Pro, ora si parla di un possibile salto di qualità ancora più grande con i Pixel 9. Pare infatti che Google stia puntando su uno schermo OLED Samsung top di gamma, lo stesso che troveremo sull’iPhone 16 Pro, ovvero il pannello M14, con caratteristiche più elevate rispetto all’M13 presente sugli S24 della casa coreana.

Le specifiche ci parlano di un display sul Pixel 9 molto luminoso rispetto a quello di Pixel 8. Pixel 9 standard dovrebbe vantare un display da 6,24 pollici con risoluzione 1080×2424 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il display del Pixel 9 è leggermente più grande rispetto a quello del Pixel 8, ma anche più luminoso, con una luminosità massima di 1.800 nit, rispetto ai 1.400 nit del Pixel 8. Salendo di fascia, pare che Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL raggiungeranno una luminosità massima di 2.050 nit con HDR. Questo è un miglioramento netto rispetto ai 1.600 nit del Pixel 8 Pro. Il display del Pixel 9 Pro dovrebbe essere un pannello da 6,34 pollici con risoluzione 1280×2856. D’altra parte, il Pixel 9 Pro XL dovrebbe avere un display da 6,73 pollici con risoluzione 1344×2992, leggermente più grande rispetto al display da 6,71 pollici del Pixel 8 Pro.

Pare quindi che lato display Pixel 9 segnerà una cesura netta col passato. Per quanto riguarda il SoC sembra invece che dovremmo aspettare il prossimo anno, ovvero Pixel 10. Quando Google utilizzerà i chip prodotti dalle fonderie TMSC invece che quelli realizzati da Samsung, per aver più performance e maggior efficienza energetica.