Google Pixel 10: sembra proprio che il chip Tensor non verrà più realizzato da Samsung

Sembra che le precedenti voci di corridoio che annunciavano il passaggio dalle fonderie Samsung a quelle della taiwanese TMSC per la realizzazione delle CPU Tensor per i Pixel 10 che vedremo nel 2025 abbiano trovato conferma. Secondo indiscrezioni provenienti da Business Korea e confermate da fonti interne, Google avrebbe abbandonato definitivamente Samsung come fornitore per i chip della linea 2025. Con tanto di contratto già firmato.

Questo cambio di rotta, per certi versi epocale, è stato dettato dalle prestazioni non proprio ottimali dei chip realizzati col processo costruttivo 3 nm in termini di efficienza energetica e surriscaldamento. Problematiche che già erano presenti coi chip a 5nm e non risolte. Confrontando i chip, secondo sempre Business Korea, la perdita di prestazioni dei chip prodotti da Samsung rispetto a quelli TMSC si aggirerebbe tra il 10 e il 20%. Valori troppo elevati. Il cambio avverrà quindi con Pixel 10. Pixel 9 avrà ancora quindi il Tensor made by Samsung. E Samsung stessa sembra esser più che conscia del problema dei 3nm visto che per i prossimi S25 non saranno previsti i futuri Exynos 2500 di nuova generazione: al loro posto Qualcomm Snapdragon.

Samsung è stata pioniera nel processo produttivo a 3 nm, inaugurandolo già nel 2022. Tuttavia, la sua tecnologia non ha eguagliato le aspettative, risultando inferiore a quella di TSMC. Ma, come si dice, non è detta l’ultima parola, o l’ultimo chip che dir si voglia. Pare che il prossimo salto generazionale, che ci porterà ai 2 nm sia davvero promettente. Tanto che Qualcomm starebbe valutando la possibilità di utilizzare sia TMSC che Samsung per la produzione dei suoi chip. Staremo a vedere.