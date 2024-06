Solo CPU Qualcomm Snapdragon per i prossimi Galaxy S25?

L’analista e insider Ming-Chi Kuo è super attivo in questi settimane. Ieri aveva rivelato che i prossimi Apple Watch avranno uno schermo più grande e saranno più sottili, oggi invece la sua attenzione è rivolta alla Corea, lato Samsung, con buone notizie sul fronte delle CPU dei prossimi dispositivi di fascia alta della casa coreana.

Secondo le indiscrezioni dell’analista Ming-Chi Kuo, un cambio di rotta potrebbe avvenire nella prossima serie di smartphone top di gamma di Samsung: i Galaxy S25 potrebbero infatti dire addio ai chip Exynos, passando esclusivamente a quelli Snapdragon di Qualcomm.

Questa mossa sarebbe dovuta a prestazioni inferiori alle aspettative con il processo produttivo a 3 nm utilizzato per il nuovo chip di punta Exynos 2500.

Se le indiscrezioni venissero confermate, si tratterebbe di una svolta importante per Samsung, che da anni utilizza i propri chip Exynos in affiancamento a quelli Qualcomm per i suoi smartphone di fascia alta. L’abbandono completo dei chip Exynos potrebbe rappresentare un segno di fiducia verso Qualcomm e le sue tecnologie, garantendo ai Galaxy S25 prestazioni e affidabilità ai massimi livelli. L’utilizzo di soli processori Qualcomm per la futura linea S25 (ad oggi Exynos è presente sulle varianti “base” S24 e S24+, circa il 60% del totale) potrebbe quindi tradursi in prestazioni più elevate e maggior efficienza energetica ma anche in un prezzo finale più elevato, segnando un punto di ingresso per S25 più elevato rispetto al passato. Staremo a vedere, ma se questo cambio venisse confermato pagare un po’ di più per prestazioni più elevate e un dispositivo meno energivoro sarebbe senza dubbio un prezzo dolce da pagare.