Apple Watch Series 10: più sottile e con schermo più grande

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il prossimo Apple Watch, in occasione dei dieci anni dall’uscita del primo modello, arriverà sul mercato con uno schermo più grande e soprattutto linee più sottili. Pare proprio che avere dispositivi “light” sia l’obiettivo Apple, dopo che proprio oggi si è diffusa la voce che l’iPhone targato 2025 dovrebbe essere ben più sottile rispetto ai modelli attuali e al prossimo iPhone 16 grazie ai nuovi processi costruttivi visti sui recenti iPad e laptop.

Direttamente nel suo blog Ming-Chi Kuo ci parla di un dispositivo con caratteristiche nuove e uniche rispetto ai modelli attuali. Lo schermo sarà più grande: dai 41mm e 45mm, si passerà a 45mm e49mm. Ovvero le dimensioni attuali dello schermo di Apple Watch Ultra 2. E che, come scritto in apertura sarà più sottile dell’Apple Watch attuale. Al momento non è dato sapere di quanto lo sarà, ma visto il grande lavoro fatto sul recentissimo iPad Pro non facciamo fatica a credere nelle capacità di miniaturizzazione degli ingegneri Apple. Nello stesso post Ming-Chi Kuo ci dice anche qualcosa sul prossimo Apple Watch Ultra 3. Pare che si farà, contraddicendo i precedenti rumour che parlavano non fosse previsto per il momento, ma che sarà un “more of the same” a livello di specifiche e non qualcosa di totalmente rivisto. E che potrebbe esserci una variante di colore nero.