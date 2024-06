iPhone 17: nel 2025 arriverà una versione più sottile?

Secondo una nuova voce di corridoio, Apple starebbe lavorando su un iPhone 17 più sottile con un design simile all’iPad Pro. Il nuovo dispositivo potrebbe essere rilasciato nel 2025 e rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto agli attuali smartphone dell’azienda, caratterizzati da un aspetto solido, che qualcuno potrebbe definire, senza timore di essere smentito “bulky”. Se il 2025 è ancora molto lontano, possiamo fare il punto su quello che arriverà dopo l’estate, ovvero il nuovo iOS 18 e iPhone 16.

Il solito e super prolifico Mark Gurman di Bloomberg riporta che l’obiettivo di Apple è quello di creare un iPhone più leggero e sottile rispetto ai modelli precedenti, seguendo una tendenza già diffusa tra i laptop ma ancora decisamente rara per gli smartphone.

Questo probabile stravolgimento di un design consolidato è iniziato a fare breccia in Apple dopo il lancio dell’ultima versione dell’iPad Pro a maggio. Il tablet, fascia alta a tutto tondo, è dotato di un display OLED dalle caratteristiche uniche e del nuovo processore M4 che garantisce prestazioni elevatissime. Il tutto all’interno di un telaio in alluminio sottile solo 5,1 mm. Il pubblico ha dato feedback entusiasti sul nuovo design “light” di iPad Pro, dando il la a discussione riguardo alla possibilità che oltre ad iPhone 17 anche i prossimi iWatch e soprattutto MacBook Pro possano beneficiare dei nuovi processi di miniaturizzazione messi in piedi da Apple. Staremo a vedere. La cosa più importante è che questa è la prima voce di corridoio di un dispositivo che arriverà non prima di 15 mesi!