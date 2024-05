iPhone 16: tutto quello che sappiamo finora

iPhone 16 uscirà dopo l’estate. La prassi tradizionale Apple è quella di svelare i nuovi modelli col keynote di settembre, più specificatamente il secondo martedì del mese, ma ovviamente con l’avvicinarsi dell’estate le voci di corridoio, i leak e i rumour stanno scorredo copiosi. Facciamo quindi il punto su tutto quello che sappiamo ad oggi.

Come sarà?

Al momento sappiamo che Iphone 16 Pro e Iphone 16 Pro Max saranno più grandi rispetto alla linea Pro 2023. Il primo avrà uno schermo da 6.27pollici,mentre il secondo da 6.86 pollici. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max montano display da 6.12 6.69 pollici. Le dimensioni aumentano soprattutto per inserire un hardware fotografico più grande e prestante. Come riporta il leaker cinese Baby Sauce iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max avrebbero un bel boost lato imaging, con, ad esempio, l’obiettivo grandangolare ultrawide, che passerà da 12 a 48 megapixels. Il teleobiettivo adotterà invece la stessa lente prismatica di iPhone 15 Pro Max, con zoom 5x. Senza dimenticare un sensore CMOS più grande su iPhone 16 Pro che garantirebbe foto più luminose in condizioni particolarmente sfavorevoli.

Tornando al display alcuni rumour puntano su un inserimento su Iphone 16 Pro di Face Id sotto lo schermo. Questo significa che se ciò fosse confermato avremmo una Dynamic Island sensibilmente ridotta, magari sotto forma di cerchio, a tutto vantaggio di un display senza grossi impedimenti alla visione. E se qualcuno sperava che i nuovi iPhone potessero avere finalmente uno schermo Always On, rimarranno delusi. Questo arriverà, secondo i soliti ben informati, solo nel 2025, quando Apple passerà alla tecnologia ProMotion LTPO.

Sul versante delle funzionalità Iphone 16 sarà dotato di un tasto in più, ovvero il Capture button, che si aggiungerà all’Action Button, presente oggi solo su iPhone 15 Pro. Per questo nuovo tasto si pensava inizialmente avesse un controllo capacitivo, oggi invece sappiamo che avrà un azione di tipo meccanico ma con funzioni uniche touch: sarà possibile ingrandire o rimpicciolire le immagini con semplici movimenti di swipe e molto altro.

E le specifiche?

Ad oggi non ci sono informazioni certe al 100%, quello che sappiamo è che il cuore di iPhone 16 Pro dovrebbe essere il chip A18,mentre i modelli standard dovrebbero adottare il chip A17 Pro presente nei modelli Pro dello scorso anno. Inoltre alcuni voci dello scorso marzo riportavano che il chip A18 sarebbe un po’ grande del chip A17 a tutto vantaggio di funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Di conseguenza la linea Pro avrebbe funzionalità esclusive che la linea standard non avrebbe. Iphone 16 e Iphone 16 Plus avranno più RAM di partenza, da 6 a 8 giga e un supporto al WiFi 6E, presente oggi solo su Iphone 15 Pro. In tal senso le versioni Pro di Iphone 16 avranno l’ultima versione di WiFi, la 7. Da ultimo tutta la linea iPhone 16 abbandonerà il cavo Lightining in favore di USB-C.