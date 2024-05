iPhone 16 avrà un tasto nuovo: sarà la svolta?

Presente solo su iPhone 15 Pro, pare che l’Action button arriverà su tutta la linea di iPhone 16 ma soprattutto i nuovi iPhone 16 vedranno l’introduzione di un nuovo tasto azione chiamato Capture Button. Su Iphone 15 questo piccolo tasto programmabile ha avuto molto successo, nonostante prendesse il posto dell’iconico slider per la modalità silenzioso, grazie alla possibilità di associarlo a varie funzioni come (per l’appunto) silenzioso, full immersion, fotocamera, torcia, memo vocale, lente, comandi rapidi o funzioni di accessibilità.

Tutto questo in un solo tasto del tutto personalizzabile secondo le proprie esigenze. Capture Button riparte da queste basi, ma con una serie di particolarità e funzionalità che espandono il concetto di usabilità. Per ora sono solo leak che provengono da più fonti contemporaneamente, ma se le voci in sede di keynote trovassero conferma, sarebbe per Apple una svolta davvero epocale.

Cos’è e come funzionerà

Secondo i più recenti leak, Capture Button sarà presente sul lato destro e contrariamente alle prime voci di corridoio che parlavano di un tasto dotato di controlli capacitivi, pare avrà un più classico meccanismo di azione meccanico, ma con feature uniche. Non un semplice click quindi, ma veri controlli touch che potranno dare la possibilità di ingrandire o rimpicciolire le immagini facendo swipe su e giu sul tasto. Allo stesso modo è possibile mettere a fuoco sfiorandolo delicatamente e scattare una foto premendolo con più forza. Due tasti azione quindi vedremo sui nuovi iPhone, a tutto vantaggio dell’usabilità e di una user experience più snella, immediata e ricca di possibilità.

Attendiamo ulteriori voci, conferme e smentite nel corso dei prossimi mesi vista l’uscita di iPhone 16 prevista per un generico mese di settembre.

Nel frattempo, abbiamo alcune verità, tra queste il corpo fotografico posteriore avrà una disposizione verticale, a goccia, non più obliqua sui modelli standard e Plus (come su iPhone X) e che le dimensioni saranno maggiori per i modelli di punta rispetto ai predecessori.