iPhone 16 Pro farà foto ancora migliori con un sensore più grande e zoom ottico avanzato

Continuano ad arrivare rumour e voci di corridoio sui prossimo modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. L’ultimo leak arriva direttamente dalla Cina, Baby Sauce su Weibo ha scoperto che lato imaging il modello top di gamma iPhone 16 Pro beneficerà di un hardware dalle prestazioni elevate, ben più di un semplice passo avanti rispetto al precedente modello. Di norma i miglioramenti in casa Apple sul lato fotografico sono sempre stati incrementali, ma sembra proprio che i modelli che arriveranno dopo l’estate, vedremo un upgrade davvero sostanzioso.

Camera Phone senza compromessi

Se le indiscrezioni di Baby Sauce si rivelassero esatte iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max raggiungerebbero un qualità elevatissima a livello fotografico mai vista prima. La prima indiscrezione riguarda l’obiettivo grandangolare ultrawide, che passerà da 12 a 48 megapixels, tanti quanti l’obiettivo principale. Di conseguenza il solo teleobiettivo rimarrà da 12 megapixels. Questo passaggio per certi versi storico da 12 a 48 megapixels lo troveremo sia su iPhone 16 Pro che iPhone 16 Pro Max. Lo zoom rimarrà lo stesso 5x di iPhone 15, adottando la stessa lente tetraprismatica utilizzata iPhone 15 Pro Max, una componente davvero essenziale specificatamente pensata per gli smartphone. E molto costosa.

Gli analisti hanno certificato che la componente imaging è quella che fa vendere gli smartphone, megapixels e zoom sono le leve che ancora a distanza di anni interessano sempre maggiormente gli utenti. L’adozione della lente tetraprismatica, se confermata ovviamente, sarebbe un beneficio non sono per l’utente finale Apple, ma anche per l’industria in generale. Al pari degli schermi Micro Led adottati su Apple Vision Pro, questa lente per lo zoom ottico è tanto costosa quanto efficace. Se diventasse uno standard i costi si abbasserebbero naturalmente, potendo quindi arrivare anche su dispositivi dal costo più contenuto. Anche su Android ovviamente.