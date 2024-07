Google Pixel 9 Pro Fold: sarà più grande del precedente modello

Google Pixel 9 verrà ufficialmente svelato il 13 agosto e si prevede che il Pixel 9 Pro Fold debutterà insieme ai modelli più tradizionali. Oltre al cambio di nome, pare che il nuovo pieghevole di Google sarà per certi versi molto diverso rispetto al Fold originale, grazie ad uno schermo, amzi schermi più grandi e dall’aspect ratio inedito. Queste informazioni arrivano da una gola profonda che lavora a Mountain View, prontamente messe nero su bianco dai ragazzi di Android Authority.

Il Pixel Fold originale ha una forma per certi versi insolita: a differenza della maggior parte dei pieghevoli, come il Galaxy Z Fold 6, i designer Google avevano scelto un form factor corto e largo. Pixel 9 Pro Fold abbandona questa idea per un aspect ratio radicalmente diverso, quasi quadrato. La risoluzione rivelata dalla fonte in Google riporta che sarà di 2.152 x 2.076, ovvero che display interno del 9 Pro Fold sarà ancora leggermente più largo che alto. Di conseguenza, tanto lo schermo esterno, quanto quello doppio interno saranno più grandi: 0,44 pollici per il display esterno e 0,4 pollici per quello interno.

Le dimensioni contano, ma conta anche la luminosità degli schermi. Pixel 9 Pro Fold guadagna ben 600 nits con HDR attivato rispetto a Pixel 9 (1000-1600), lo stesso dicasi per quello esterno (1200-1800). Sono valori perfettamente in linea con quelli di Pixel 9. Non varia il refresh dello schermo: era 120htz sul vecchio Fold e lo è anche su quello nuovo che verrà svelato tra poco meno di 20 giorni in occasione dell’evento Made by Google.