Pixel 9 Pro Fold: finalemente cornici più sottili

Una delle cose che erano meno piaciute del primo Pixel Fold di Google era l’uso di cornici superiori e inferiori molto più grandi attorno al display interno . Google giustificò questa scelta in quanto era necessaria a rafforzare la cerniera (che era probabilmente un po’ troppo stretta) e per sostenere un dispositivo molto sottile, quasi da record per il 2023. Con il nuovo Pixel 9 Pro Fold pare che questo problema sia stato risolto, l’ennesimo gruppo di foto leakate sta a dimostrarlo.

Le immagini pubblicate da 91Mobiles mostrano il Fold da tutte le angolazioni con il display in primo piano, e mostrando il dispositivo per intero per la prima volta. Dall’esterno, il display ampio del Pixel 9 Pro Fold sembra abbastanza simile al normale Pixel 9 e Pixel 9 Pro, mentre è facile notare qualche similitudine con OnePlus Open.

Il modulo della fotocamera è molto diverso da quello Pixel smartphone, con gli obiettivi posti gioco forza su due “bolle" e non su un’unica “bolla" come quella dello smartphone. Il display interno del Pixel 9 Pro Fold beneficia di cornici più strette rispetto al precedente modello, ma ancora ben visibili. Un passo avanti incrementale senza dubbio. La fotocamera per i selfie è in un foro e posizionata nell’angolo destro, proprio come il OnePlus Open. Il primo fold aveva la fotocamera per i selfie nella cornice, tanto era larga. Quest’anno, per fortuna, hanno risolto alla radice il problema. La presentazione è prevista per il prossimo evento Made by Google del 13 agosto, che noi seguiremo con grande attenzione riportando tutto sulla nuova linea Pixel e molto altro.

