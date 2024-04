Google Pixel 8 cala di prezzo con QUEST'OFFERTA di Amazon (128 e 256 GB)

È un buon momento per acquistare il Google Pixel 8. Lo smartphone di Google, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon con possibilità di acquisto al prezzo scontato di 599 euro per la versione da 128 GB. Da notare, invece, che la versione da 256 GB costa 659 euro. Entrambe le varianti dello smartphone di Google sono acquistabili su Amazon con pagamento in 12 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito (per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali). Per accedere subito all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 8: a questo prezzo diventa un vero best buy

Il Google Pixel 8 è la soluzione giusta per chi deve acquistare uno smartphone compatto in grado di offrire prestazioni davvero elevate. Tra le specifiche, infatti, troviamo un display AMOLED da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Google Tensor G3, vera e propria garanzia di prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo e in grado di offrire varie funzionalità AI avanzate. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM oltre a 128/256 GB di storage.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 599 euro per la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB, che garantisce un raddoppio dello storage, costa 659 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili, con carta di debito e senza finanziamento. Lo sconto è valido per svariate colorazioni dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.