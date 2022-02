Dopo 8 anni Google cambia l’icona di Chrome

Google Chrome cambia per la terza volta logo del browser, semplificandone i tratti e rendendo i colori più accesi e senza sfumature.

Ormai necessario dentro tutti i PC, il browser di Google, Chrome, è stato rilasciato ormai 14 anni fa. L’icona all’epoca, questa sorta di cerchio blu con attorno tre spicchi colorati, aveva un qualcosa di futuristico. Andando avanti nel tempo, esattamente 3 anni dopo, l’azienda ha deciso semplificare il logo portandolo dalla figura 3D che era ad una sorta di 2D sfumata, capace di dare profondità ma senza giocare sulle tre dimensioni.

Altri tre anni dopo, ed ecco che i colori perdono la lucidatura, mantengono la sfumatura e quindi si spostano su uno stile ancora più minimal. Era da ormai 8 anni che l’azienda non cambiava l’icona e adesso, invece, ha deciso di rimetterci mano.

Google Chrome non cambiava icona dal 2014

Stavolta la semplificazione è estrema: le sfumature se ne vanno, l’icona guadagna un cerchio blu centrale più grande e mantiene le stesse colorazioni, almeno a prima vista. Se infatti le sfumature che davano quel tocco tridimensionale se ne sono andate, nella versione con i gradienti di colore ci sono dei leggeri cambiamenti, a tratti impercettibili.

Ovviamente il logo sarà uguale per tutte le piattaforme, ma per esempio nel nuovo Windows 11 verrà utilizzata l’icona con i gradienti, così da poter mettere in mostra ancora meglio la nuova interfaccia grafica del sistema Microsoft.

Piccola differenza invece nella versione Mac, che manterrà una sorta di ombra all’interno del cerchio bianco, anche in questo caso per adattarsi allo stile del sistema operativo di Apple. Elvin Hu ha affermato che, sebbene questa modifica sia già operativa su tutte le piattaforme per Google Chrome, le nuove icone si estenderanno gradualmente verso le altre parti del browser Chrome.

Google Chrome richiama i quattro colori già noti per chi utilizza il motore di ricerca: la scritta infatti, nelle sue sei lettere, sfrutta i quattro colori presenti anche nella maggior parte delle applicazioni Google.