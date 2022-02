ASUS ProArt Studiobook 16 OLED e ProArt Studiobook Pro 16 OLED in Italia

ASUS annuncia l’arrivo in Italia dei notebook ProArt Studiobook 16 OLED e ProArt Studiobook Pro 16 OLED. Prezzi e disponibilità.

ASUS annuncia la disponibilità in Italia dei nuovi laptop della gamma ProArt: ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) e ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600). Queste soluzioni sono il nuovo fiore all’occhiello della gamma di portatili ASUS ProArt, per rispondere al meglio alle esigenze dei creatori di contenuti e dei professionisti. ASUS ProArt rappresenta infatti la risposta naturale alle necessità di designer, ingegneri, creativi e creatori di contenuti di ogni genere, garantendo le massime prestazioni e un’elevata affidabilità in tutte le condizioni, senza rinunciare a materiali di qualità e a un look elegante.

I nuovi ASUS ProArt Studiobook

Offerti con Windows 11, i nuovi ASUS ProArt Studiobook alzano nuovamente l’asticella, introducendo tecnologie all’avanguardia e innovazioni volte a massimizzare l’esperienza d’uso dei notebook. La tecnologia OLED, per la quale ASUS si distingue, è ancora una volta protagonista: i nuovi modelli sono equipaggiati con schermi OLED 16:10 (3840×2400) calibrati, con Delta-E < 2, 550 nits di luminosità di picco e copertura della gamma di colori DCI-P3 al 100%, PANTONE Validated e Calman Verified. Di seguito le caratteristiche principali:

L’ecosistema ASUS ProArt – studiato per content creator e professionisti – si estende con i nuovi ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) e ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600)

I nuovi notebook ASUS ProArt sono equipaggiati con display OLED (3840×2400) 16:10 calibrati (Delta-E < 2), con una copertura DCI-P3 al 100% e certificazioni PANTONE ® Validated e Calman Verified

Validated e Calman Verified L’innovativo ASUS Dial, integrato nei nuovi modelli ProArt Studiobook, garantisce un controllo istantaneo e preciso dei parametri nelle app creative migliorando i flussi di lavoro

L’incredibile velocità di elaborazione è garantita da chip potenti e performanti, con processori fino a INTEL Core i9 o AMD Ryzen 9 e GPU fino a NVIDIA RTX A3000

Acquistando uno dei nuovi notebook ASUS ProArt Studiobook, si potrà usufruire di tre mesi di abbonamento gratuito alla suite completa Adobe Creative Cloud

In aiuto a professionisti e creativi anche chip potenti e performanti: con processori fino a INTEL Core i9 o AMD Ryzen 9, GPU fino a NVIDIA RTX A3000 e fino a 64 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, risulterà più rapido e semplice affrontare anche le lavorazioni più esigenti e impegnative. Le temperature saranno sempre sotto controllo grazie a un attento studio della dissipazione del calore del nuovo sistema di raffreddamento ASUS IceCool Pro, mentre il trasferimento rapido di file e dati è garantito dalla presenza di SSD PCIe 3.0 x4 o PCIe 4.0 x4 ultraveloci e attraverso la presenza di numerose porte I/O tra cui Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C e Type-A, più HDMI 2.1, porta Ethernet RJ45 e un lettore di schede SD Express 7.0.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7600) è già disponibile in Italia presso punti vendita specializzati e l’e-commerce ufficiale di ASUS, al prezzo consigliato al pubblico a partire da 2.599 €. Gli ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H7600, H5600) saranno disponibili a partire dalle prossime settimane, con prezzi consigliati al pubblico rispettivamente da 2.499 € e 2.049 €.