ASUS fa incetta di premi CES Innovation Awards Performance

Al CES 2022 ASUS e ROG trionfano nelle categorie gaming, Smart Home, cuffie, hardware, accessori, componenti e periferiche per computer.

Per i prodotti ASUS e ROG il CES 2022 è stato un vero e proprio trionfo. Sono infatti ben venti i riconoscimenti ottenuti agli Innovation Awards Performance dai dispositivi dai due brand. Tra i prodotti premiati fronte ASUS abbiamo gli Zenbook 14X OLED e Zenbook 14 Flip OLED, ma anche i vari ProArt Display PA169CDV, TUF Dash F15, ASUS ZenScreen OLED e ZenWiFi Pro. Per quanto concerne invece la produzione Republic of Gamers (ROG, che ricordiamo è il brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni hardware e software più evolute per il gaming, ci sono Zephyrus Duo 16, Flow Z13, Zephyrus G14, Maximus Z690 Extreme Glacial, Rapture GT-AXE16000 e molti altri.

ASUS e ROG, trionfo agli Innovation Awards

Il programma CES Innovation Awards è una competizione annuale che premia le eccellenze nel campo del design e dell’ingegneria dei prodotti tecnologici di consumo in 28 categorie. Una giuria d’élite di giudici esperti del settore, inclusi membri dei media, designer, ingegneri e altro ancora, esaminano i contributi basati su innovazione, ingegneria e funzionalità, estetica e design e decretano poi i vincitori per ogni categoria. Tra i prodotti vincitori spicca il ROG Zephyrus Duo 16, laptop da gioco a doppio schermo con il nuovissimo pannello Dual Spec che offre 4K 120 Hz e FHD 240 Hz in un unico display, ROG ScreenPad Plus e interruttore MUX, premiato nelle categorie Gaming e Computer Hardware & Components .

Particolarmente apprezzata anche la scheda madre ROG Maximus Z690 Extreme Glacial, considerata dai giudici come l’apice dell’ingegneria del raffreddamento a liquido EK UltraBlock, elemento che l’ha portata ad essere premiata nelle categorie Gaming e Computer Hardware & Components. Appena onorati nella categoria Gaming, infine, i nuovissimi modelli ROG Strix SCAR e ROG Strix G15/G17, progettati pensando agli appassionati di eSport, e alimentati da componenti di alto livello, Windows 11, un aggiornamento ad alto display, MUX Switch e ROG Intelligent Cooling con Liquid Metal. Il primo sfoggia un processore Intel Core i9 12900H a 14 core con una GeForce RTX 3080 Ti, mentre ROG Strix G15 e G17 sono alimentati da una CPU AMD Ryzen 9 6900HX e GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti con TGP a 150W. Altri due prodotti ROG sono stati premiati con CES 2022 Innovation Awards e saranno lanciati più avanti nel 2022.