ASUS annuncia la disponibilità dei VivoBook Pro OLED in Italia

Con display OLED NanoEdge fino a 4K e caratteristiche dedicate, ASUS VivoBook Pro e Pro X sono dedicati in particolare ai content creators.

ASUS ha annunciato oggi la disponibilità in Italia della nuova gamma di laptop Vivobook Pro, pensata per prestazioni creative di altissimo livello, declinata nei modelli VivoBook Pro 14/15 (K3400, M3500, K3500) e VivoBook Pro 14X/16X (M7400, M7600, N7400, N7600). I nuovi dispositivi sono disponibili sia con processore AMD Ryzen 9 fino a 5900HX, sia con CPU Intel serie H di undicesima generazione fino a i7, e sono inoltre equipaggiabili con display OLED NanoEdge fino a 4K, scheda video fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, fino a 16GB di memoria RAM DDR4 e una SSD PCIe fino a 1TB. Scopriamoli meglio nel dettaglio.

ASUS VivoBook Pro: principali caratteristiche

Il nuovo ASUS VivoBook Pro, disponibile come scritto prima nei formati da 14 o 15 pollici, ha touchpad ingrandito del 27% rispetto ai tradizionali standard, per un’esperienza di interazione più semplice e piacevole. Il modello X, nelle varianti da 14 o 16 pollici, è inoltre il primo laptop al mondo equipaggiato con l’ASUS DialPad, una rotellina virtuale inserita nel touchpad che permette l’assoluta fluidità e intuitività nei movimenti, capace di andare incontro alle esigenze dei creators attraverso una perfetta integrazione con le applicazioni Adobe.

Per assicurare il meglio delle prestazioni creative, i nuovi ASUS VivoBook Pro e Pro X presentano un display OLED con rapporto schermo-corpo che può raggiungere l’86%, una gamma di colori con resa cinematografica DCI-P3 al 100% e la certificazione PANTONE Validated.

Anche il design di questi nuovi laptop è progettato per favorire la produttività, con linee di carattere pensate per le operazioni quotidiane, moderne e accattivanti, unite a colorazioni eleganti e raffinate. Per tutti i nuovi VivoBook Pro e Pro X, inoltre, la tastiera è personalizzata per facilitare la digitazione dall’editing di contenuti multimediali al gaming. Riepilogando:

Tutta la potenza per creare: La nuova gamma ASUS VivoBook Pro e Pro X è disponibile con potenti processori fino a AMD Ryzen 9-5900HX o Intel Core fino a i7 di 11esima generazione.

ASUS DialPad: I modelli Vivobook Pro X integrano all'interno del touchpad la prima rotella virtuale che permette di controllare al meglio diversi parametri del notebook, come anche interagire con programmi della suite Adobe Creative Cloud, conferendo assoluta fluidità ai movimenti.

Colori oltre la brillantezza: gli schermi ASUS OLED sono certificati PANTONE® e promettono la resa della gamma di colori DCI-P3 al 100%, per risultati visivi sempre accurati e realistici.

Il design che fa per te: disponibili in più colorazioni, Silver, Black e Grey, i nuovi VivoBook Pro presentano un design accattivante e in grado di favorire la produttività.

Ovunque e in ogni momento: la tecnologia WiFi 6 e il sistema ASUS Noise-Cancelling, aggiunti alle prestazioni e alla grande durata della batteria rendono i nuovi VivoBook Pro perfetti per operare al meglio in ogni situazione.

Un'attenzione particolare ai content creators: acquistando un nuovo ASUS VivoBook Pro e Pro X con schermo OLED, si potrà usufruire di tre mesi di abbonamento gratuito alla suite completa Adobe Creative Cloud.

Disponibilità e prezzi

VivoBook Pro 14X è disponibile in Italia già da oggi, mentre VivoBook Pro 14, VivoBook Pro 15 e VivoBook Pro 16X saranno acquistabili a partire delle prossime settimane – sull’e-commerce ufficiale di ASUS, negli ASUS Gold Stores, nei negozi specializzati e su Amazon – con prezzi consigliati al pubblico a partire da: