ASUS annuncia ROG Clavis e ROG Cetra II Core in Italia

Con l’adattatore ROG Clavis e le cuffie ROG Cetra II cambia il modo in cui si gioca o ascolta l’audio su PC, smartphone o console.

ASUS ha annunciato il rilascio in Italia di ROG Clavis e ROG Cetra II Core, due dispositivi pensati per migliorare sia la qualità audio che quella delle chiamate. La tecnologia di rendering MQA, l’amplificatore audio e i QUAD DAC ESS 9281 integrati sono i punti di forza di questo device in grado pertanto di offrire un audio di qualità davvero Hi-Fi, mentre la tecnologia AI per l’eliminazione del rumore ambientale azzera i disturbi intorno, assicurando comunicazioni sempre perfette. Con l’adattatore da USB-C a 3.5 mm è poi possibile usare qualsiasi cuffia o auricolare standard per immergersi in una dimensione del suono del tutto nuova.



ROG Clavis e le cuffie ROG Cetra II

Il convertitore portatile digitale-analogico USB ROG Clavis offre una serie di funzioni per dare a qualsiasi auricolare compatibile un grande aggiornamento. Il suo ESS 9281 QUAD DAC con amplificatore integrato e tecnologia di rendering Master Quality Authenticated (MQA) offre un audio di alta qualità, mentre la tecnologia AI di cancellazione del rumore migliora i microfoni delle cuffie per una comunicazione vocale cristallina. Rileva i suoni e li confronta con quelli ricevuti dal microfono dell’auricolare, e li elabora per ridurre oltre 500 milioni di tipi di rumore di fondo preservando le armoniche vocali. Ciò garantisce che una voce sia forte e chiara, anche in ambienti rumorosi.

ROG Clavis è realizzato in alluminio e dispone di illuminazione ASUS Aura Sync RGB per un look premium. Include un jack da USB-C a 3,5 mm e un adattatore USB 2.0 in dotazione per garantire la compatibilità con la maggior parte delle cuffie e una serie di dispositivi. Tra queste, ovviamente, le ROG Cetra II, le cuffie da gioco con cancellazione del rumore in-ear con microfono a soppressione del rumore, Active Noise Cancelation (ANC), driver in gomma siliconica liquida (LSR), illuminazione Aura Sync RGB e connettore USB-C per ROG Phone 5, PC, cellulare e Nintendo Switch.