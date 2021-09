ASUS, offerta con Adobe per l’acquisto di prodotti selezionati

Acquistando un prodotto ASUS selezionato, si potranno avere fino a tre mesi di abbonamento gratuito a Adobe Creative Cloud.

ASUS e Adobe hanno annunciato di aver unito le loro forze per un’offerta pensata appositamente per i creator di oggi, che hanno bisogno di strumenti che liberino la loro immaginazione. Per le due aziende il modo ideale di farlo è quello di dotarsi di hardware e software potenti, così da dare vita alle loro idee migliori. Da questo punto di vista, ASUS Dial e Control Panel, per esempio, aiutano i creativi a navigare in modo intuitivo in Adobe Photoshop, Lightroom, After Effects e Premiere Pro. Ma questo è solo l’inizio.

ASUS e Adobe: l’offerta con abbonamento gratis

Nel comunicato che promuove questa nuova offerta, ASUS e Adobe scrivono di volersi impegnare “a collaborare strettamente per trovare soluzioni sempre più innovative per aiutare tutti a raggiungere il loro picco creativo – offrendo quindi un abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud a coloro che acquisteranno dei prodotti ASUS idonei”. In quest’ottica le due aziende hanno pensato a due pacchetti che prevedono abbonamenti gratuiti di tre mesi o un mese con l’accesso a oltre 20 applicazioni creative, famose in tutto il mondo per piattaforme desktop e mobile. L’abbonamento ad Adobe Creative Cloud include inoltre 100 GB di cloud storage, Adobe Portfolio, Adobe Fonts e altro ancora. Di seguito vi segnaliamo i due tipi di pacchetto della promozione:

Abbonamento di tre mesi: acquistando un portatile idoneo ASUS per creator, tra cui la serie notebook ProArt Studiobook e Zenbook Pro Duo, i desktop ASUS ProArt, i monitor ASUS ProArt o le schede madri ASUS* per usufruire di tre mesi di abbonamento gratuito alla suite completa Adobe Creative Cloud.

acquistando un portatile idoneo ASUS per creator, tra cui la serie notebook ProArt Studiobook e Zenbook Pro Duo, i desktop ASUS ProArt, i monitor ASUS ProArt o le schede madri ASUS* per usufruire di tre mesi di abbonamento gratuito alla suite completa Adobe Creative Cloud. Abbonamento di un mese: acquistando un notebook , un monitor, una scheda madre, una scheda video o un’unità ottica ASUS idonei*, potrai usufruire di un mese di abbonamento gratuito alla suite completa Adobe Creative Cloud.

L’abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud può essere riscattato tramite la pagina delle offerte ASUS o l’app MyASUS. Per conoscere quali prodotti sono compatibili con la promozione, e scegliere quindi qule è più adatto alle vostre esigenze, vi consigliamo di andare sulla pagina ufficiale dell’offerta. In tal senso ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, dai monitor della serie ASUS ProArt ai notebook ProArt Studiobook 16 Pro OLED W7600H5A e ProArt Studiobook 16 Pro OLED W7600H3A, fino alle schede madri Pro WS C621-64L SAGE e Pro WS C621-64L SAGE/10G, giusto per citarne alcuni.