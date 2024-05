SOLO 9 EURO per le Cuffie On-Ear Sony: l'affare è IMPERDIBILE

Pronto ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora? Prova subito le Cuffie On-Ear Sony, oggi disponibili su Amazon a soli 9 euro grazie ad uno sconto bomba del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione così allettante non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Cuffie On-Ear Sony: audio impeccabile e comfort senza eguali

Queste Cuffie on-ear Sony ti permettono di ascoltare in totale comodità: hanno un archetto autoregolabile e morbidi padiglioni imbottiti che coprono l’intero orecchio. Prova la comodità prolungata per ascoltare i tuoi album preferiti dall’inizio alla fine!

Il design chiuso avvolge le orecchie, isolando il suono ed eliminando i rumori di fondo. L’acustica viene riflessa verso le orecchie, per permetterti di sentire anche le minime sfumature. Inoltre, il ritmo non verrà mai a mancare, in quanto il design chiuso aiuta a massimizzare i bassi nella musica.

L’ampia gamma di frequenza – che va da 12 Hz a 22 kHz – offre bassi profondi, medi dettagliati e alti nitidi. In questo modo potrai cogliere tutte le sfumature nei brani e vivere in armonia con la tua musica. Inoltre i leggeri driver dinamici al neodimio da 30 mm offrono una risposta ritmica intensa e corposa anche per i brani più ricchi di sfumature. Abbinati al diaframma dalla sensibilità elevata, consentono di potenziare il sound nelle cuffie senza bisogno di amplificatori e senza rinunciare a un audio cristallino e di precisione su tutto lo spettro.

Per finire, i padiglioni girevoli ti permettono di riporre facilmente le cuffie quando non le usi, per una migliore portabilità quando sei in viaggio. Sono inoltre pieghevoli e ingombrano pochissimo: puoi metterli in valigia o in borsa senza che ti rubino spazio.

Oggi le Cuffie On-Ear Sony sono disponibili su Amazon a soli 9 euro grazie ad uno sconto bomba del 33%. Corri a fare il tuo ordine!

