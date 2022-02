Come guardare i Giochi Olimpici invernali in streaming

Interessati a scoprire dove vedere la diretta dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022? Ecco a voi date, orari, canali e piattaforme.

Se siete interessati ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 ma non sapete dove vederle in streaming, allora siete nel posto giusto. Vi spiegheremo dove, come, quando e su quale piattaforma potrete assistere in diretta oppure on demand alle nuove Olimpiadi Invernali, che sono iniziate il 4 febbraio e finiranno il 20.

Partiamo dal presupposto che i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 saranno visibili sia in chiaro che a pagamento (in streaming): nel primo caso vi basterà seguire la Rai, che trasmetterà un totale di 100 ore di diretta delle sfide sui canali Rai 2 e RaiSport HD.

La copertura integrale dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sarà su Discovery+

Per chi fosse invece interessato a seguire ogni sport e ogni dettaglio, allora – come già successo nelle precedenti Olimpiadi – tutto sarà visibile su Discovery+. Come già successo l’anno scorso, ovviamente essendo tutto in diretta gli orari saranno un po’ scomodi, ma per il resto potrete fare affidamento anche sull’ondemand, funzionale su Discovery+ ma presente anche su Eurosport e DAZN.

Parlando di Discovery+, il servizio propone un pacchetto a pagamento da accostare alla sottoscrizione gratuita al servizio per vedere i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Questo pacchetto (di due esistenti), è in realtà il servizio top di gamma dell’emittente, visto che comprende sia Intrattenimento che Sport. Il tutto costerà 7,99€ al mese, una cifra abbordabile, ma potrete anche pagare annualmente andando a risparmiare (visto che pagherete il primo anno 29,90€ e i successivi 69,90€.

Avendo già appurato l’interesse verso canali simili, Discovery+ non prevede pacchetti entry level o gratuiti, ma suggerisce solo di puntare all’annuale, che, oltre a far risparmiare molti soldi (si tratterebbe di quasi 66€ il primo anno e di 26€ negli anni successivi) vi darà anche tre giorni gratuiti per testare il servizio.

Discovery+ è disponibile su Smart TV, vari dongle TV (Fire TV, Apple TV e Chromecast) e anche su dispositivi mobile e fissi (PC, smartphone e tablet); potrete anche attivarlo all’interno di Amazon Prime, così d’avere tutto sulla stessa piattaforma.