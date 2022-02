Nokia presenta il nuovo G21: foto e caratteristiche

Alcuni leak in rete hanno svelato il nuovo e interessantissimo Nokia G21, che è comparso con foto e caratteristiche del dispotitivo.

In rete sono comparse alcune immagini leak del nuovo Nokia G21, smartphone che riaprirà il mercato mobile dell’azienda e che sarà il primo di alcuni. Nonostante tutto, si sapeva ben poco sullo smartphone, se non il nome del dispositivo dell’azienda, ma sembra che queste info siano trapelate negli ultimi giorni.

Tra i vari dettagli che potete trovare sotto, dentro il tweet lanciato da Roland Quandt, si possono leggere specifiche interessanti e vedere una serie di dettagli per nulla male.

Nokia G21, un leak rivela tutto

Lo smartphone in questione dovrebbe avere uno schermo LCD da 6.5 pollici che permetterà di raggiungere la risoluzione HD+. Al suo interno avrà un processore UniSoc T06, affiancato da 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Thanks to some fine folks following what HMD is doing (or not doing, which is releasing decent phones) we now know, this should be the Nokia G21. Here's a bunch more pics. 1/2 https://t.co/lQj8kF2Xtm pic.twitter.com/jBDLSaRBQR — Roland Quandt (@rquandt) February 3, 2022

Parlando in termini di autonomia, la batteria del Nokia G21 sembra essere una 5.000 mAh dotata di fast charging plus per permettere ricariche veloci. Per quanto riguarda il comparto fotografico invece, sembra ce ne saranno 3 in totale, una delle quali viene raccontata come una 50 MP, un valore abbastanza elevato ma non troppo strano.

I colori del Nokia G21 che usciranno e che sono stati trapelati per ora sono tre, due verdi, uno chiaro e uno scuro, e una versione marrone, ma sicuramente ci saranno altre colorazioni da quei al prossimo release. Roland Quandt ha detto, all’interno del suo tweet:

Grazie ad alcune persone vi rivelo cosa sta facendo HMD (o non sta facendo, che è rilasciare smartphone buoni) sappiamo cos avrà al suo interno il Nokia G21.

Roland Quandt definisce il tutto come l’ennesimo G400, smartphone che condivide con questo G21 alcuni tratti estetici. Ricordiamo che dopo un periodo di auge, Nokia ha visto un leggero declino nel corso del tempo – complice l’entrata in commercio di Samsung e Apple – ma ora sembra pronta a tornare in pista, e lo farà con il suo Nokia G21.