VR e metaverso: ecco quanto varrà il mercato nel 2022

XR Today ha analizzato le statistiche legate al mercato della VR, spiegando il valore del metaverso e la realtà virtuale nel 2022.

Nonostante un blocco iniziale, il mercato della VR continua a crescere e a vedere sempre più contenuti adattati o creati appositamente per essa. Ciò che però non traspare è il valore che la realtà virtuale può avere per quanto riguarda il business, visto che è possibile creare applicativi per imparare nuove abilità, o addirittura collaborare e gestire la produttività da remoto all’interno del metaverso.

XR Today ha analizzato le statistiche legate al mercato nel 2022, ed alcuni dei dati sono molto interessanti, specialmente le previsioni per gli anni a venire. Secondo queste, la VR supererà i 12 milioni di dollari di ricavato, quasi il doppio di quello previsto questi anni (con tutto che la realtà virtuale ha avuto un calo durante il Covid-19).

Le previsioni sulla VR e il metaverso nel 2022 fanno ben sperare

Ciò che nasce come inaspettato invece è il fatto che le Risorse Umane di molte aziende vedono la VR – ma più in generale le tecnologie immersive – come uno strumento vitale nella fase di ripresa post-pandemia.

Altre statistiche riguardano invece i consumatori: uno ogni tre ha un visore VR, e l’incremento quest’anno nelle vendite sarà circa del 15%. Tutto questo considerando anche che circa 3,7 miliardi di persone ancora non hanno accessibilità online, e quindi si trovano ad avere limitazioni tecnologiche molto importanti.

Per parlare ancora di metaverso e di VR, una statistica denota che un dipendente su cinque all’interno dell’azienda Meta (ex Facebook) lavora nello sviluppo VR (si tratterebbe del team di Reality Labs). Insomma, le previsioni future sono rosee per la VR, soprattutto se intersecata con il metaverso, e si prevede che da qui al 2025 assisteremo ad una crescita veloce e smisurata di questa tecnologia. Se a tutto questo uniamo anche i benefici medici, visto che la realtà virtuale può aiutare anche per esercitarsi prima di un importante intervento, ecco allora che ci sono tutti i presupposti per vedere la VR esplodere nei prossimi anni.