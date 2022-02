Sophy, l’intelligenza artificiale arriva in Gran Turismo

Sony ha presentato Sophy, l’intelligenza artificiale che sarà presente in Gran Turismo e che permetterà al gioco di avere nuove funzioni.

Sony AI, in collaborazione con Polyphony Digital Inc. e Sony Interactive Entertainment ha annunciato Gran Turismo Sophy, primo agente superumano basato sull’intelligenza artificiale in grado di battere i più forti giocatori di Gran Turismo su GT Sport.

GT Sophy è un agente autonomo capace di imparare e addestrato tramite piattaforme innovative, che riesce nel corso della gara ad analizzare molti fattori legati alla corsa e ad adattarsi per avere le migliori performance.

Gran Turismo Sophy è l’intelligenza artificiale capace di battere i migliori piloti

Le funzioni di GT Sophy sono principalmente 3:

Controllo dell’auto da corsa : profonda comprensione delle dinamiche dell’auto, delle traiettorie e delle manovre di precisione, per superare i circuiti più impegnativi.

: profonda comprensione delle dinamiche dell’auto, delle traiettorie e delle manovre di precisione, per superare i circuiti più impegnativi. Tattiche di gara : capacità di prendere decisioni immediate di fronte a situazioni di gara in rapida evoluzione. GT Sophy ha dimostrato grande padronanza delle tattiche, tra cui diversi tipi di sorpasso e alcune manovre difensive.

: capacità di prendere decisioni immediate di fronte a situazioni di gara in rapida evoluzione. GT Sophy ha dimostrato grande padronanza delle tattiche, tra cui diversi tipi di sorpasso e alcune manovre difensive. Etichetta di corsa: aspetto fondamentale per il fair play. GT Sophy si è dovuta adeguare alle regole della sportività, molto sofisticate ma non troppo definite, per rispettare le corsie degli altri piloti e non causare urti.

La collaborazione tra Polyphony e Sony AI è la prova che la collaborazione può portare a nuove esperienze di gioco, e con tutta probabilità GT Sophy verrà integrato nei futuri giochi della serie (ma non sappiamo se anche dal prossimo in uscita a marzo). Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation, ha detto: