La One UI 4.1 presente nei nuovi Samsung Galaxy S22 introduce la possibilità di estendere la funzione RAM Plus fino a 8 GB.

Tra le tante novità presenti nei nuovissimi Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, i primi device del colosso sudcoreano a montare la One UI 4.1, troviamo anche una importante novità per quanto riguarda la tecnologia RAM Plus.

One UI 4.1 introduce una bella novità per quanto riguarda la gestione della RAM

Per chi non lo sapesse, RAM Plus permette di espandere virtualmente il quantitativo di RAM prendendo in prestito una quota di spazio dalla memoria fisica del telefono. Fino ad oggi, con la One UI 4.0, il sistema era in grado di sfruttare automaticamente 4 GB di spazio interno senza dare modo all’utente di incrementarne o ridurne il valore; con la One UI 4.1, invece, è finalmente possibile bilanciare manualmente quanti GB “dare in prestito alla RAM”.

Infatti, com’è possibile notare dallo screenshot soprastante proveniente da un Samsung Galaxy S22 con la One UI 4.1, la funzione RAM Plus permette adesso di scegliere se aumentare il quantitativo di RAM di 2, 4, 6 o addirittura 8 GB. Benché notoriamente la One UI 4.1 sia una “versione minore” in termini di novità e feature rispetto alla One UI 4.0, l’introduzione di questo semplice pannello darà modo agli utenti di personalizzare la propria esperienza di utilizzo secondo le proprie esigenze personali.