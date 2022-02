Qualcomm punta al metaverso in Europa comunicando l’intenzione di voler aprire ben sei laboratori per la realtà mista in sei diverse città del continente.

Il gigante statunitense dei chip mobili Qualcomm ritiene che l’Europa abbia bisogno di una grande dose di realtà aumentata; ecco perché ha deciso di aprire ben sei nuovi laboratori in tutto il continente.

Qualcomm vuole portare il metaverso da noi

Qualcomm ha cercato di coniare il termine “XR” per anni, in un apparente tentativo di confondere realtà aumentata, realtà virtuale e qualsiasi altro tentativo di migliorare madre natura con il settore tecnologico. La X significa “esteso” ed è stato presumibilmente scelto perché è un po’ meno distopico di “ottimizzato” o “migliore”.

Il miglioramento della realtà richiede un kit tecnologico brillante, che a sua volta ha bisogno di chip per funzionare. Ecco perché Qualcomm desidera rivendicare la sua posizione il prima possibile. L’Europa ha già una fiorente comunità AR/VR, e ha senso che Qualcomm voglia aprire laboratori XR in sei città del continente. Non è ancora pronto per dirci quali… ed è strano. Enrico Salvatori, Presidente di Qualcomm Europe, ha ribadito:

Le opportunità per XR sono significative. Combina questo con la ricca ricerca e sviluppo dell’Europa e la leadership in XR e vediamo che i laboratori XR in Europa danno un grande contributo allo sviluppo XR in tutto il mondo. Le menti brillanti stanno già lavorando rapidamente per realizzare la nostra visione di XR e portare una miriade di esperienze rivoluzionarie a tutti, dai consumatori, all’assistenza sanitaria e all’industria. Questi laboratori si uniscono alla nostra già significativa presenza in R&S in Europa”

Hugo Swart, GM di XR presso Qualcomm, ha aggiunto: