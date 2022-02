Smartphone e motori: Redmi K50 Mercedes AMG Petronas

Redmi ha annunciato l’arrivo di un K50 da Gaming Mercedes AMG Petronas Edition, modello speciale del telefono in uscita a febbraio.

Redmi, il noto sub-brand di Xiaomi, sta per far uscire a breve il suo smartphone da gaming, K50, e tra poco lo stesso smartphone potrebbe arrivare sul mercato in un’edizione limitata in collaborazione con Mercedes.

Il Redmi K50 Mercedes AMG Petronas sarà uno smartphone in tiratura limitata: non sappiamo ancora se e quando arriverà in Italia, ma intanto andiamo a scoprire i dettagli del nuovo telefono a tema racing.

Mercedes e Redmi collaborano con il nuovo K50

L’edizione Mercedes AMG Petronas del Redmi K50 avrà una colorazione diversa e il disegno estetico richiamerà lo schema di colore delle auto da Formula 1 di Mercedes. Le colorazioni disponibili saranno due: una grigia con rifiniture celesti, e una celeste con rifiniture blu. Anche le strisce sull’auto cambieranno in base alla colorazione, con quella doppia sul grigio e quella singola sul celeste.

Ad ora sappiamo poco sulle specifiche dello smartphone: ciò che sembra confermato su questo Redmi K50 Gaming Edition è una dimensione di 162 x 76.8 x 8.45mm, un peso di 210 grammi e un Soc Snapdragon 8 di prima generazione affiancato ad una batteria da 4.700 mAh capace di ricarica rapida a 120W e un display da 6.67 pollici OLED QHD+ con un refresh rate elevato.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Redmi K50 Gaming Edition avrà una 16 MP per i selfie e una 64 MP principale posteriore, affiancata a una 13 MP e una 2 MP. Ovviamente lo smartphone sarà compatibile con il 5G e sarà dotato di un doppio speaker JBL.

Ad ora sappiamo solo che il Redmi K50 Gaming Edition verrà presentato (probabilmente) il 16 febbraio, con una data d’uscita vicina. Rimane ancora incerto se quest’edizione – che sicuramente andrà a ruba appena messa in vendita – sbarcherà sul territorio italiano (o addirittura se arriverà o meno in Europa), e soprattutto se avrà un prezzo maggiorato in confronto all’edizione standard del Redmi K50 Gaming Edition.