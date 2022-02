Twitter: nell’ultimo trimestre gli utenti crescono, ma le entrate calano

Waze: arriva Cupido per celebrare il San Valentino

Fra pochissimi giorni sarà San Valentino, la festa degli innamorati. Per celebrare l’occasione, la nota applicazione di guida Waze introduce una serie di novità davvero simpatiche per tutte le coppie che si sposteranno in auto durante la giornata del 14 febbraio.Waze presenta Cupido e introduce l’icona… dell’amoreAttenzione romantici automobilisti (e non solo): in occasione del