Motorola Edge 30 Pro: una novità che farà felici gli utenti

Il nuovo Motorola Edge 30 Pro arriverà presto nei mercati internazionali; il device sarà dotato di uno stilo (acquistabile separatamente).

Motorola ha recentemente spoilerato la versione globale del Moto Edge 30 Pro, il rebranding dell’esclusivo Moto Edge X30. Il lancio è previsto per il 24 febbraio e dovrebbe essere lo stesso dispositivo cinese. Ora, un famoso informatore ha rilasciato nuovi rendering dei telefoni in arrivo insieme ad un’immagine che sicuramente farà contenti alcuni clienti. Il famoso tipster Evan Blass, noto su Twitter come @evleaks, ha condiviso due nuove immagini del prossimo Moto Edge 30 Pro.

Motorola Edge 30 Pro riceverà un PENNINO per sfidare S22 Ultra

La prima immagine rivela lo stesso design del telefono, confermando quasi tutte le indiscrezioni secondo cui il dispositivo avrà lo stesso identico aspetto della sua controparte cinese. È la seconda immagine che suscita il nostro interesse.

© evan blass

Viene raffigurato l’Edge 30 Pro con una custodia a libro, accompagnato da uno stilo. L’immagine rivela che il telefono offrirà una modalità Always-On Display quando è in standby con la cover. Il telefono non sembra avere uno slot per l’alloggiamento dello stilo e anche la custodia a libro sembra non essere in grado di alloggiarla. Quindi questo pennino sarà probabilmente venduto separatamente, tuttavia, la potenziale compatibilità dello stilo aggiunge molto di più al fascino del device.

L’azienda ha recentemente svelato un aggiornamento del Moto G Stylus dello scorso anno, tuttavia, il dispositivo lascia molto a desiderare quando si tratta delle sue specifiche.

Specifiche tecniche

Il Motorola Edge 30 Pro potrebbe essere dotato di un display OLED da 6,7 ​​pollici con un design perforato. Sarà in grado di offrire una risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 576 Hz. Sarà dotato di una fotocamera frontale da 60 megapixel e di una tripla lente così ripartita: 50 megapixel (principale, con OIS) + 50 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (profondità). Avrà fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Sarà guidato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 1. Può assorbire energia da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 68 W.

È probabile che il dispositivo venga preinstallato con il sistema operativo Android 12 e MyUI. Al momento, non ci sono informazioni disponibili sui suoi prezzi. È probabile che arrivi nelle opzioni di colore in bianco e nero.