Amazon Prime rivela i dettagli sulla serie ispirata a Blade Runner

Ambientata 50 anni dopo gli avvenimenti del secondo film, in arrivo una serie tv sequel del film di Ridley Scott, Blade Runner 2049.

Dopo il primo film di Blade Runner uscito nel 1982, e il successivo arrivato nel 2017 chiamato Blade Runner 2049, ora il progetto proseguirà con una serie tv su Amazon e si chiamerà Blade Runner 2099.

Ambientata 50 anni dopo gli avvenimenti del secondo film, la serie avrà come produttrice e scrittrice Silka Luisa, già vista in Shining Girl come showrunner. Si parlava già da tempo di questa serie: al tempo Ridley Scotto si era lasciato sfuggire qualcosa durante un’intervista con BBC a novembre, ma ora è arrivata la conferma ufficiale.

Blade Runner 2099 sarà ambientata 50 anni dopo il secondo film

Blade Runner 2099 non sarà il primo spin-off della saga: era già uscita da parte di Adult Swim una serie animata dal sottotitolo Black Lotus, ma in questo caso la nuova sarà totalmente in live-action. Amazon Studios sta inoltre investendo alacremente su proprietà intellettuali storiche o ben fondate nell’immaginario.

Basta pensare al fatto che abbiamo assistito alla prima stagione de La Ruota del Tempo, ispirata dai romanzi di Robert Jordan, e che proprio ieri abbiamo visto nei trailer del Super Bowl le prime immagini de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Il primo film è uscito nel 1982 e fin da allora ha rivoluzionato il modo di concepire lo sci-fi, a partire dai concetti fino allo stile estetico. Nel tempo molti prodotti d’intrattenimento hanno preso spunto dal lavoro di Ridley Scott, passando per pellicole storiche come il Quinto Elemento e Terminator, fino a cose più recenti come Westworld.

Non sappiamo ancora bene di cosa parlerà la serie, ed essendo definita uno spin-off potrebbe addirittura discostarsi da personaggi e temi trattati nei due film, magari focalizzandosi su nuove avventure e nuove dinamiche (conseguenti anche agli avvenimenti successi nei due film). Ora non ci resta che aspettare la data d’uscita ufficiale per tornare a vivere il futuro distopico di Blade Runner.