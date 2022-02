La docuserie di Netflix sul riciclaggio dei Bitcoin

Una docuserie targata Netflix approfondirà la truffa dei Bitcoin di Heather “Razzlekhan” Morgan e di suo marito Ilya Lichtenstein.

Netflix ha annunciato l’inizio della produzione di una docuserie piuttosto interessante, riguardante nello specifico un recente scandalo che ha coinvolto due rapper. Si parla di Heather “Razzlekhan” Morgan e di suo marito, Ilya Lichtenstein, i quali sono stati accusati di aver riciclato un totale di 119,754 Bitcoin (stiamo parlando di 5 miliardi di dollari circa), rubati nel 2016.

Parliamo di un crimine che al momento risulta ancora più grave rispetto a quando è stato commesso, visto che com’è noto il valore della valuta ha avuto modo di lievitare costantemente, mentre il mercato ha continuato a espandersi.

Netflix è pronta alla sua docuserie sul riciclaggio dei Bitcoin

Inizialmente si è parlato infatti, seppur il totale dei Bitcoin fosse lo stesso, do circa 63,7 milioni di dollari. A quanto pare, nel momento in cui il tutto è stato fermato, la coppia aveva già riciclato un totale di 25,000 Bitcoin, dal valore totale di oltre 1 miliardo di dollari, utilizzando account e varie identità al fine di acquistare oro ed NFT, ma venendo comunque scoperti. Nel caso in cui le indagini andassero a buon fine, si parlerebbe di fino a 25 anni di prigione per entrambi, vista la gravità del reato in questione.

Parliamo di eventi che dovrebbero quindi essere approfonditi al meglio da parte del colosso dello streaming nel corso dei prossimi anni con questa nuova docuserie basata sulla truffa dei Bitcoin, sperando che la produzione Netflix non richieda poi così tanto tempo per la produzione, e che ci si trovi quindi ad approfondire meglio la vicenda nel corso di non troppo tempo. La compagnia ha parlato del “crimine finanziato più grande della storia”, e ha quindi ovviamente subito posto il proprio interesse nell’approfondire le vicende a modo suo.

Con il progetto partito in tempo record, staremo quindi a vedere quando finalmente la compagnia avrà modo di aggiornare i fan in attesa di sapere di più in merito alla produzione sui lavori in corso.