OnePlus Nord CE 2 5G in arrivo

In vista del nuovo evento che dovrebbe mostrare gli smartphone OnePlus Nord CE 2 5G, le specifiche tecniche dei dispositivi sono emerse.

Il lancio del nuovo smartphone OnePlus Nord CE 2 5G è ormai vicino, dato che come confermato in via ufficiale la compagnia ha programmato un nuovo evento per la giornata del 17 febbraio 2022, durante la quale avremo sicuramente modo di scoprire di più in via ufficiale in merito al nuovo gioiellino.

Tuttavia, non possono di certo mancare dei leak in merito a un dispositivo così importante, ed ecco infatti che le specifiche tecniche del nuovo gioiellino, seppur siano ancora da prendere con le pinze fino a che non avremo conferme ufficiali, sono già emerse.

OnePlus è pronta a far uscire il Nord CE 5G

Stando a quanto emerso, il dispositivo si presenterà con uno schermo da 6,43 pollici Full HD+ con tecnologia AMOLED, 90 Hz di refresh rate e supporto alla tecnologia HDR10+, con un System on a Chip MediaTek Dimensity 900 con GPU Mali G68 ad alimentare il tutto. Si parla poi di un sensore per le impronte digitali sotto allo schermo e della tecnologia Corning Gorilla Glass 5.

Le novità sono state anticipate dal noto tipster Abhishek Yadav, il quale ha sottolineato che il gioiellino dovrebbe essere lanciato in una variante da 6 GB + 128 GB al prezzo di 23,999 Rs (280€ circa al cambio attuale) e in una migliore da 8 GB + 128 GB al prezzo invece di 24,999 Rs (290€ circa al cambio attuale), proprio il 18 febbraio. In entrambi i casi, la memoria dovrebbe risultare espandibile con una scheda micro SD.

A quanto pare fuori dalla scatola il dispositivo si presenterà con Android 11, già pronto per ricevere due aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza. Sul retro dovrebbe esserci un setup con tre fotocamere, una 64 MP primaria, un sensore ultra grandangolare da 8 MP con 119 gradi di apertura e un ultimo gioiellino terziario da 2 MP, con un ultimo sensore da 16 MP per i selfie. Il report parla infine di batteria da 4.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W SuperVOOC, oltre che di uno spessore da 7,8 mm e di un peso di 173 grammi.