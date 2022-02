San Valentino: le serie TV da guardare in streaming stasera

Ecco la serie TV da guardare in streaming stasera: da Bridgerton a Modern Love, vi presentiamo gli show più adatti a San Valentino.

Il 14 febbraio è arrivato e come ogni anno bisogna decidere in che modo festeggiare San Valentino con la propria dolce metà. C’è chi opterà per una cenetta romantica e chi invece preferirà rimanere a casa per una serata “coccole e divano”. Per questa seconda categoria di persone abbiamo pensato di scrivere un articolo sulle serie TV da guardare in streaming a San Valentino, vale a dire quei contenuti in cui i sentimenti sono la colonna portante.

Ecco allora alcuni show, divisi per piattaforma di appartenenza, che potrebbero tenere compagnia agli spettatori durante la festa degli innamorati.

Le migliori serie TV da vedere a San Valentino

Dal successo Modern Love di Amazon al drama storico Bridgerton di Netflix, ecco cosa vedere in streaming il 14 febbraio.

Netflix

Bridgerton

Ambientata in un’utopica Età della reggenza inglese, la serie narra le vicende della famiglia Bridgerton. Daphne, al debutto nell’alta società, incontra il duca di Hastings, e, se dapprima finge di instaurare con lui un legame per eludere politiche matrimoniali svantaggiose, poi si rendono conto di essere innamorati l’uno dell’altra.

The End of the F***ing World

Alcuni sentimenti possono essere davvero contorti: questo è il caso dei protagonisti di The End of the F***ing World, che tentano una fuga d’amore per scappare dai rispettivi problemi familiari e personali.

You

Quando il sentimento diventa ossessione, l’amore non è più qualcosa di puro e bello: è ciò che ci racconta You, serie di successo incentrata sul bibliotecario stalker Joe Goldberg.

Il colore delle magnolie

Chiunque invece preferisse qualcosa di più soft, potrebbe guardare Il colore delle magnolie: la storia segue tre donne, migliori amiche sin da quando erano bambine, che si fanno forza a vicenda per affrontare le complessità dell’amore, della famiglia e della carriera.

Sex/Life

Stanca di essere trascurata dal marito e della solita routine di madre, Billie si rifugia nel suo diario dove scrive dei rapporti sessuali avuti con il suo ex Brad, a cui continua a pensare nonostante siano trascorsi otto anni dalla loro separazione.

Prime Video

Modern Love

Serie composta da episodi autoconclusivi ognuno dei quali racconta una forma d’amore diversa. Con un cast d’eccezione, lo show è perfetto per passare una serata in compagnia dei fazzoletti.

This is Us

La storia della famiglia Pearson raccontata in archi temporali diversi, tra successi e fallimenti, gioie e dolori. L’amore per il proprio partner e per la famiglia sono il cuore pulsante di questa serie composta da più stagioni.

Carnival Row

Chi è amante del genere fantasy/fantastico potrebbe invece dare una possibilità a Carnival Row: la trama è incentrata sull’investigatore Philo che deve fermare gli omicidi di un serial killer che agisce in libertà. Innamorato della fata Vignette, dovrà fare i conti con il suo passato quando lei arriverà a The Burgue.

Disney+

Love, Victor

Spin-off della pellicola Love, Simon che ricalca le stesse tematiche: lo show, infatti, racconta la difficoltà degli adolescenti di fare coming out e di viversi liberamente la propria storia d’amore a causa della mentalità della famiglia.

A teacher

La relazione segreta e passionale tra un’insegnante di letteratura inglese e un suo studente: quando il desiderio annebbia la ragione, danneggia le vite future dei due amanti.

Sky (e NOW)

Outlander

La storia d’amore tra uno scozzese del 1700 molto irruento e un’infermiera di metà novecento che viene inavvertitamente catapultata indietro nel tempo. Tra salti temporali e avventure di ogni sorta, i due si inseguiranno per poter stare insieme.

Cercando Alaska

Young adult incentrato su alcuni studenti di una prestigiosa scuola con rigide regole, spesso infrante dai ragazzi mediante scherzi ben architettati ai danni degli alunni più ricchi. Da qui, prende il via la storia di un giovane di nome Miles Halter, perdutamente innamorato di Alaska Young.

A Discovery of Witches

La strega Diana si allea al vampiro Matthew, malgrado una diffidenza prolungata tra le due razze, per proteggere un manoscritto e risolvere i misteri celati al suo interno mentre sfuggono alle minacce del mondo delle creature.

