Netflix, 5 serie TV da non perdere a febbraio 2022

Ecco le migliori serie TV Netflix di febbraio 2022: dallo spin-off a sfondo storico Vikings: Valhalla alla miniserie Inventing Anna.

Netflix abbraccia febbraio 2022 con interessanti nuove uscite, sia sul fronte film che su quello seriale. Nel secondo mese dell’anno, infatti, arrivano contenuti interessanti per intrattenere gli abbonati.

Quali sono, quindi, le serie TV Netflix da non perdere a febbraio 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste assolutamente lasciarvi scappare.

Le migliori serie TV Netflix di febbraio 2022

Dallo spin-off di Vikings alla miniserie che racconta la vera storia di Anna Delvey, ecco gli show da non perdere questo mese sulla piattaforma.

Inventing Anna

Disponibile dall’11 febbraio, Inventing Anna è una miniserie nata dalla mente di Shonda Rhimes, autrice di Grey’s Anatomy. Racconta la storia di una delle più grandi truffatrici dell’alta società newyorkese, condannata per aver rubato soldi creando un’identità inesistente. Al centro della vicenda c’è Vivian, una giornalista che indaga sul caso di questa leggendaria erede tedesca di Instagram, che, oltre a rubare i cuori di facoltosi uomini di New York, rubava anche i loro soldi. Una serie ricca di colpi di scena, che esplora la vita di una ladra apparentemente forte ma piena di fragilità e insicurezze.

Fedeltà

Show italiano ambientato tra Milano e Rimini che segue la storia di Carlo e Margherita , una giovane coppia che deve affrontare le conseguenze di un presunto tradimento. La trama, raccontata in sei episodi, vuole frugare tra le ambiguità e le contraddizioni del tradimento, delle avventure extraconiugali e delle tentazioni al di fuori del rapporto amoroso, mostrando come un matrimonio inizialmente felice comincia a dissolversi quando la fedeltà del marito è messa in dubbio ed entrambi i coniugi sono tentati dai desideri. La serie è attesa per il 14 febbraio.

Space Force 2

Dopo una prima stagione di successo, torna sulla piattaforma la divertente serie creata da Greg Daniels e Steve Carell. Riecco quindi il generale Mark Naird, posto alla guida della Space Force. Così come nella realtà, tuttavia, alla Casa Bianca c’è un nuovo Presidente: le priorità sono cambiate e la Space Force, nuovo braccio delle forze armate incentrato sullo Spazio, potrebbe chiudere i battenti. Il generale Naird e il suo team devono quindi dimostrare di essere un elemento utile dell’esercito americano, cercando di fare squadra per non essere schiacciati dalla grande pressione. I nuovi episodi sono previsti per il 18 febbraio.

Uno di noi sta mentendo

Sempre il 18 febbraio giunge sulla piattaforma la serie tratta dall’omonimo romanzo di Karen M. McManus, Uno di noi sta mentendo. Si tratta di una serie televisiva di genere young adult a tinte mystery, incentrata su un gruppo di cinque studenti della Bayview High che dovranno scontare un’ora di punizione nella stessa aula. Quello che sembra un lunedì come tanti altri, però, si concluderà in tragedia visto che senza un motivo apparente uno dei cinque ragazzi cadrà a terra e morirà: il decesso non avviene per cause naturali e i quattro giovani diventano i principali sospettati.

Vikings: Valhalla

Il 25 febbraio è il turno di Vikings: Valhalla, attesa serie spin-off sui Vichinghi. Ambientata cento anni dopo Vikings, segue l’aumento delle tensioni tra i norreni e i reali inglesi, così come lo scontro tra la religione cristiana e il credo pagano. Lo show ci mostrerà Eriksson, Eriksdotter e il principe Sigurdsson in un’epico viaggio da Kattegat all’Inghilterra e oltre. Difficile dire se la nuova serie sarà in grado di replicare il successo di Vikings o meno, ma senz’altro unirà di nuovo l’autenticità storica con la violenza e l’azione che i fan si aspettano.

